WILLER ACROSSと株式会社SYCompanyは、シンガーソングライター・山本彩のソロデビュー10周年を記念したファンミーティング「山本彩 ファンミーティング in 沖縄 ～みんなで遊べばたのシーサー☆～」を、2026年11月7日・8日の1泊2日で開催することを発表した。

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本イベントは、山本のソロデビュー10周年という節目に合わせ、沖縄を舞台にファンクラブ会員向けの企画として実施されるもの。定員は200名で、SYC／SYC Mobile会員限定の抽選制となる。開催場所は沖縄県内で、詳細は当選者にのみ開示される。

見どころのひとつが、沖縄の海を舞台にした特設ステージでのスペシャルライブ。夕暮れと波音に包まれるロケーションのなか、山本によるライブが行われる。

あわせて、ライブ終了後にホテルの客室で楽しめる、ソロデビュー10周年とファンミーティング開催を記念した「限定VRコンテンツ」や、山本の声で目覚めることができるモーニングコールをはじめ、旅の最中でしか聴くことのできない限定音声コンテンツも展開。

さらに、沖縄の自然素材を用いて山本とともに思い出を形にするマリンクラフト体験のワークショップ、参加者限定のスペシャルグッズによる客室でのおもてなし、山本と複数名のファンによるグループ記念写真撮影会も実施予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）