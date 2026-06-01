国内腕時計メーカーのケンテックスジャパンが、海上自衛隊の護衛艦「かが（DDH-184）」をモチーフにした特別仕様の腕時計『JSDFソーラースタンダード 海上自衛隊 護衛艦「かが」モデル S715M-20』を5月30日に発売することが発表された。99本限定生産となる。

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護衛艦「かが（DDH-184）」は、いずも型護衛艦の2番艦として2017年に就役した大型護衛艦。全長248mの飛行甲板を備え、ヘリコプターの運用を中心に、輸送機能や医療機能なども有する多用途性の高い艦艇として知られている。近年では航空運用能力のさらなる向上に向けた改修も進められている。

文字盤は護衛艦「かが」の飛行甲板をモチーフにしたデザインで、海上自衛隊ロゴや旭日旗、護衛艦「かが」の象徴的なロゴマークを配置。艦艇の世界観を随所に表現したミリタリーウォッチに仕上げられている。

ムーブメントには日本製3針ソーラーモジュール「J-SOLAR」を搭載。フル充電時に最大約6ヵ月の稼働が可能で、電池交換は不要となる。防水性能は10気圧（100m相当）で、インデックスと針にはスーパールミナス（強蓄光）を採用し、夜間の視認性も確保している。

ケースおよびベルトには、護衛艦「かが」の重厚感をイメージしたガンメタルPVDコーティングを採用。裏蓋には護衛艦「かが」のシルエットと「01/99～99/99」の限定シリアルナンバーが刻印される。

専用特別スリーブ付きBOXを採用し、付属品として護衛艦かがロゴマークワッペンを同梱。さらに、CLUB-K登録により、3年間の延長保証および専用メンテナンスサポートが利用可能となる。購入はKENTEX公式オンラインストアまたは、全国の販売特約店にて可能だ。

■製品情報

JSDFソーラースタンダード 海上自衛隊 護衛艦「かが」モデル S715M-20メーカー：ケンテックスジャパン発売日：5月30日ムーブメント：日本製3針ソーラー（フル充電時6ヵ月稼働）ケース：SUS316L ステンレススチール ガンメタルPVD加工ダイヤル：ブラックガラス：フラットミネラルガラスバンド：SUS316L ステンレススチール ガンメタルPVD加工ケースサイズ：42.5mm厚み：11mm重量：145gバンド幅：22mm防水：10気圧防水原産国：日本製数量：99本限定生産（ケースバックにシリアル番号入り）販売チャネル：KENTEX公式オンラインストア、全国の販売特約店

（文＝リアルサウンド編集部）