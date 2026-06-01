元テレ東・須黒清華アナ、国家資格の取得を報告「2回目にして、ようやく合格しました」 証書を手に笑顔「撮影by息子」
元テレビ東京所属でフリーアナウンサーの須黒清華（41）が5月30日、自身のインスタグラムを更新。「2回目にして、ようやく合格しました『ファイナンシャル・プランニング2級』撮影by息子」と報告し、合格証書を手に笑顔を浮かべた写真をアップした。
【写真】「撮影by息子」合格証書を手にニッコリ笑みを浮かべる須黒清華アナ
FPは、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を有する“くらしとお金のアドバイザー”。
須黒アナは、2025年10月の投稿で「大学時代に3級を取得したのですが、お金を払い忘れるという大失態により失効していました。ずっと胸に引っかかっていたので、今年取り直そう！と決めました。やるなら2級！とレベルアップ」と、再び“難易度高め”な資格取得に挑戦することを明かしていた。
「なんだかんだ1年弱かかってしまった」と自身のなかでは反省もあるようだが、「せっかく勉強したので、経済系の資格にまたチャレンジするつもりでいます！」と資格を取得したことで、さらなる学びへの興味を掻き立てられていた。
コメント欄には「おめでとうございます」「さすが！頑張ったね」「カッコいい!!」「まさに才色兼備」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「撮影by息子」合格証書を手にニッコリ笑みを浮かべる須黒清華アナ
FPは、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を有する“くらしとお金のアドバイザー”。
「なんだかんだ1年弱かかってしまった」と自身のなかでは反省もあるようだが、「せっかく勉強したので、経済系の資格にまたチャレンジするつもりでいます！」と資格を取得したことで、さらなる学びへの興味を掻き立てられていた。
コメント欄には「おめでとうございます」「さすが！頑張ったね」「カッコいい!!」「まさに才色兼備」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。