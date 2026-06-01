お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロ（40）が5月29日配信のABEMA「パーラーカチ盛りABEMA店」にゲスト出演。お気に入りの女優を実名告白した。

同番組は“パチンコ店”を舞台にしたパチンコ・パチスロバラエティー。番組ではパーラー設定のため、見取り図・盛山晋太郎、さらば青春の光の森田哲矢、東ブクロの3人が社員で、瀧山あかねアナがバイトという役を務めている。

この日は、稀代のモテ男である東ブクロの結婚相手探しのデート企画が配信された。デートの相手として登場したのは、「仮面ライダーシリーズ」にも出演していたグラビアアイドルとして活躍するタレントで女優の志田音々だった。

スタジオトークでの見取り図・盛山から「なんでブクロは知ってたの？」と質問。東ブクロは「僕もなんかSNSで見ていて『あ、かわいいな』と思って何回も見てたらもうアルゴリズムでもうこの子ばっかりになった」とお気に入りの女優だったことを告白した。

喫茶店での初対面では、志田が「上着を脱いだらインナーが出ていた」という天然な一面を見せた。東ブクロは「可愛すぎたね」とメロメロの様子だった。