TWS、日本カムバック発表 8・4にJapan 2nd Single「SODA SODA」リリース
6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が、8月4日にJapan 2nd Single「SODA SODA」をリリースすることが1日、発表された。
【ライブ写真】キュートすぎる！ハートからチラリとのぞくTWS ・SHINYU
TWSは、5月27日から日本公式Xでシュワシュワと泡がはじけ、シングルのタイトルのソーダを連想させる涼しげなカウントダウン映像を5日連続投稿。コメント欄は42（SAI／ファンネーム）のカムバックを推測するコメントがあふれ、期待感を醸成した。
Japan 2nd Single「SODA SODA」には青春のきらめく瞬間を詰め込んだ日本オリジナル曲を含む3曲が収録される。今年の夏はTWSの炭酸のようにシュワっと弾けるときめきが詰まった楽曲で彩られる予定となる。
TWSは、2025年7月2日にJapan 1st Single「はじめまして」で日本デビューした。2026年1月9日に発表された『第58回 オリコン年間ランキング2025』の「アーティスト別セールス部門 新人ランキング」では海外アーティスト最上位の2位にランクイン。『第40回日本ゴールドディスク大賞』ではTWSが「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー（アジア）」、「ベスト3ニュー・アーティスト（アジア）」を受賞した。
TWSの勢いはアルバムなどの音盤だけに留まらない。6月6日、7日に韓国・ソウルのオリンピック公園一帯で行われる『2026 Weverse Con Festival』や、11日には大規模公演「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」のステージにも立つ。8月には日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』に出演し、グローバルな存在感をさらに広げていく。TWSの初のアジアツアーも予定されている。メンバーは7月27日、28日にはソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで「2026 TWS TOUR ‘24／7：FOR：YOU’」の幕を開ける。その後、福岡、兵庫、神奈川、マカオ、バンコク、シンガポール、高雄など計8都市で公演を行い、42と会う。
【ライブ写真】キュートすぎる！ハートからチラリとのぞくTWS ・SHINYU
TWSは、5月27日から日本公式Xでシュワシュワと泡がはじけ、シングルのタイトルのソーダを連想させる涼しげなカウントダウン映像を5日連続投稿。コメント欄は42（SAI／ファンネーム）のカムバックを推測するコメントがあふれ、期待感を醸成した。
TWSは、2025年7月2日にJapan 1st Single「はじめまして」で日本デビューした。2026年1月9日に発表された『第58回 オリコン年間ランキング2025』の「アーティスト別セールス部門 新人ランキング」では海外アーティスト最上位の2位にランクイン。『第40回日本ゴールドディスク大賞』ではTWSが「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー（アジア）」、「ベスト3ニュー・アーティスト（アジア）」を受賞した。
TWSの勢いはアルバムなどの音盤だけに留まらない。6月6日、7日に韓国・ソウルのオリンピック公園一帯で行われる『2026 Weverse Con Festival』や、11日には大規模公演「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」のステージにも立つ。8月には日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』に出演し、グローバルな存在感をさらに広げていく。TWSの初のアジアツアーも予定されている。メンバーは7月27日、28日にはソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで「2026 TWS TOUR ‘24／7：FOR：YOU’」の幕を開ける。その後、福岡、兵庫、神奈川、マカオ、バンコク、シンガポール、高雄など計8都市で公演を行い、42と会う。