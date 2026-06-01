　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　5.21　5.37　5.14　6.03
1MO　6.35　5.17　5.70　6.34
3MO　7.12　5.25　6.20　6.42
6MO　7.82　5.57　6.81　6.80
9MO　8.12　5.83　7.21　7.01
1YR　8.38　6.21　7.63　7.22

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　5.35　7.96　6.38
1MO　6.27　7.88　6.19
3MO　6.84　8.08　6.22
6MO　7.61　8.58　6.55
9MO　8.02　8.82　6.79
1YR　8.30　9.07　7.03
東京時間10:53現在　参考値

ドル円はレンジから大きく外れておらず、短期ボラは低め推移が続いている。