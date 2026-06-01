通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間5％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.21 5.37 5.14 6.03
1MO 6.35 5.17 5.70 6.34
3MO 7.12 5.25 6.20 6.42
6MO 7.82 5.57 6.81 6.80
9MO 8.12 5.83 7.21 7.01
1YR 8.38 6.21 7.63 7.22
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.35 7.96 6.38
1MO 6.27 7.88 6.19
3MO 6.84 8.08 6.22
6MO 7.61 8.58 6.55
9MO 8.02 8.82 6.79
1YR 8.30 9.07 7.03
東京時間10:53現在 参考値
ドル円はレンジから大きく外れておらず、短期ボラは低め推移が続いている。
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3MO 7.12 5.25 6.20 6.42
6MO 7.82 5.57 6.81 6.80
9MO 8.12 5.83 7.21 7.01
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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6MO 7.61 8.58 6.55
9MO 8.02 8.82 6.79
1YR 8.30 9.07 7.03
東京時間10:53現在 参考値
ドル円はレンジから大きく外れておらず、短期ボラは低め推移が続いている。