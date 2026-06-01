プロデューサー、作詞家の秋元康氏（６８）が３１日、京都市の立命大衣笠キャンパスで、同大デザイン・アート学部の学生ら５００人を前に講演した。

客員教授を務める秋元氏は「人間力とは？」とのテーマで登壇。「魅力的な人っていうのは、人間力がある。人間力っていうのは凸凹した人。優等生ですべてできて人柄も良くて…っていう人は残らない。どこか欠落した人が人間らしくて、自分にうそをついてない人が魅力的に見える。自分らしく生きることが、必ず魅力になる。ずるかったり、ダメだったりするから魅力的なんです。どこか欠落しているからおもしろい」と説いた。

さらに「自分がおもしろいと思うか、おもしろくないか。自分がいいと思うか。それがコンパスであり磁石で、大切にしてほしい。みんなにはもっと、好き勝手に生きてほしい」と学生にエールを送った。

秋元氏は「みなさんは自分の好きなように生きていますか？わがままで勝手な人は楽しそう。わかりやすく言うと、指原莉乃は楽しそうだよね。人の言うこと聞かないし、自分のことしか考えてないから。それはすばらしいと思う」と実例を挙げ、笑いを誘っていた。