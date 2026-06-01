◇ナ・リーグ カブス1−5カージナルス（2026年5月31日 セントルイス）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が5月31日（日本時間6月1日）、敵地でのカージナルス戦に「4番・右翼」で先発出場。4打数無安打で5試合ぶりにノーヒットに終わり、チームも敗れカード負け越しとなった。

初回の第1打席は連打で作った1死一、二塁の好機で相手先発・リベラトレに内角直球で遊飛。4回の第2打席も直球を狙って鋭い打球を放ったが左直だった。6回の第3打席も相手2番手・ドビンスに空振り三振に打ち取られると、8回の第4打席もドビンスの外角シンカーにバットが空を切り、三振。4打数無安打と最後まで快音が響かなかった。

チームは初回、先頭・ホーナー、2番・クローアームストロングの連打で無死一、二塁の好機をつくったが、後続が倒れ無得点に終わると、その裏、先発・ウィックスが先頭から3連打を浴びるなどし2点を先制された。

3回には2番手・ロバーツが連続タイムリーを浴びるなど、カージナルスにリードを5点まで広げられた。打線は6回にブレグマンが5号ソロを放ったものの反撃はこの1点のみ。7回1死二、三塁の得点機をつぶすなど好機で1本が出なかった。

同じナ・リーグ中地区のカージナルスにカード負け越しとなり、2位に浮上したカージナルスに代わって3位転落となった。