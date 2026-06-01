「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午前１０時現在で、スリー・ディー・マトリックス<7777.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



１日の東京市場で、３ＤＭは反落。３月２４日につけた直近安値４０３円を下回ってきていることから値ごろ感が意識されやすく、これが買い予想数上昇につながっているようだ。



なお、同社は６月１１日に２６年４月期通期の連結決算を発表する予定。５月１９日には通期業績予想を修正しており、事業収益と営業利益は従来見通しを据え置いた一方、経常損益は１４億１０００万円の黒字から３３億５２００万円の黒字（前の期は２４億８３００万円の赤字）に、最終損益は１０億２０００万円の黒字から３４億６６００万円の黒字（同２５億１００万円の赤字）に上方修正。２６年４月末の為替レートでの為替換算を実施したことで、為替差益を営業外利益として計上することが要因だとしていた。



出所：MINKABU PRESS