先月２７日に山形県鶴岡市の観光わらび園にわらび採りに出かけ、行方がわからなくなっていた７８歳の男性が、きのう午前、心肺停止の状態で見つかりました。

先月県内で３８年ぶりとなるクマによる死亡事故があった関係で心配されていましたが、男性に目立った外傷はなく、クマによる被害ではないとみられています。

【写真を見る】クマによる外傷はないとみられる 先月27日からわらび園で行方不明の男性(78) きのう心肺停止の状態で発見（山形・鶴岡市）

心肺停止の状態で発見されたのは、遊佐町に住む７８歳の男性です。

男性は５月２７日午前１０時ごろから妻と知人と３人で鶴岡市木野俣にある「一本木観光ワラビ園」を訪れ、わらび採りをしていました。しかし、男性は約束の時間を過ぎても集合場所に戻らず、行方がわからなくなっていました。

警察などが２７日から男性の行方を探していて、捜索５日目となったきのうも朝からわらび園付近を捜索していたところ、午前７時２０分ごろ、心肺停止の状態で倒れている男性を発見しました。

男性が見つかったのは、一本木ワラビ園の駐車場から西に約６００メートル離れた沢の中で、仰向けの状態で倒れていたということです。

警察によりますと、沢の水深は５センチから１０センチほどで、男性に目立った外傷はないということです。また、クマによる被害はないとみられています。

警察は男性が遭難したいきさつなどを詳しく調べています。