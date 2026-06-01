開催：2026.6.1

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 5 - 1 [カブス]

MLBの試合が1日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとカブスが対戦した。

カージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレ、対するカブスの先発投手はジョーダン・ウィックスで試合は開始した。

1回裏、3番 ジョーダン・ウォーカー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 1-0 CHC、5番 アレク・バールソン 4球目を打ってサードポップフライ 3塁ランナーは本塁へでカージナルス得点 STL 2-0 CHC

3回裏、5番 アレク・バールソン 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 3-0 CHC、6番 マシン・ウィン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 5-0 CHC

6回表、3番 アレックス・ブレグマン 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでカブス得点 STL 5-1 CHC

試合は5対1でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのマシュー・リベラトレで、ここまで3勝3敗0S。負け投手はカブスのジョーダン・ウィックスで、ここまで0勝2敗0S。カージナルスのドビンズにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.244となっている。

ここまでカージナルスは31勝26敗で4.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位。一方カブスは32勝28敗で5.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-01 11:12:24 更新