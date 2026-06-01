『Spookiz（スプーキッズ）』公式LINEスタンプが登場！日常使いにぴったりの全16個

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世界で人気のキャラクター・3Dアニメーションコンテンツ『Spookiz』（読み：スプーキッズ）から、公式LINEスタンプが登場した。

■イラストバージョンのスプーキッズが登場

『Spookiz』は、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数が633万人（6月1日現在）、総再生回数は33億回を超え（6月1日現在）、世界中で絶大な人気を誇っている。

そんな『Spookiz』から、このたび公式LINEスタンプが発売された。日本公式SNSにて活躍しているイラストバージョンのスプーキッズで描かれ、キュラ、フランキー、ケビ、コンコン、ジィジィの個性豊かな表情を楽しめる、日常使いにぴったりの全16個のかわいらしいスタンプとなっている。

『Spookiz』は現在、新シーズン「Spookiz -Monsters Awakening-」を公開中。今シーズンの最終話となるEp.12は、6月5日21時に公開予定。日本を舞台にしたシリーズは、どのような展開を迎えるのか注目だ。

メイン写真：(C)Sony Music Labels Inc.

■関連リンク

『Spookiz』公式LINEスタンプダウンロードはこちら

https://line.me/S/sticker/34021995

『Spookiz』日本公式X

https://x.com/Spookiz_japan

『Spookiz』日本公式Instagram

https://www.instagram.com/spookiz_japan_/

『Spookiz』OFFICIAL SITE

https://spookizworld.com/