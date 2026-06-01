1日11時現在の日経平均株価は前週末比690.52円（1.04％）高の6万7020.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は424、値下がりは1108、変わらずは24と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を563.98円押し上げている。次いで東エレク <8035>が156.88円、キオクシア <285A>が153.93円、村田製 <6981>が107.00円、リクルート <6098>が72.41円と続く。



マイナス寄与度は159.3円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が141.19円、フジクラ <5803>が32.78円、豊田通商 <8015>が26.55円、トヨタ <7203>が24.72円と続いている。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、サービス、電気機器、金属製品と続く。値下がり上位には鉱業、輸送用機器、医薬品が並んでいる。



※11時0分14秒時点



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