「空芯菜」は食べてもまた生えてくる！育て方と「にんにく炒め」だけじゃないレシピを本場沖縄在住の野菜ソムリエが紹介

“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、旬の野菜と果物のおいしさを引き出す技を紹介する本連載。今回は、本州でも手に入りやすくなってきた注目の野菜「空芯菜」。にんにく炒めだけじゃないおいしい食べ方や、再生栽培（リボベジ）の方法もお伝えします。



文・写真＝堀基子

本州でも増えてきた空芯菜

初夏の気配を感じる今日この頃。夏本番に向けて気温が上がり、今年も猛暑が続けば、野菜が品薄になる心配も。そんなときでも元気に育ってくれるのが、南国野菜の空芯菜です。

かつては中華料理店やベトナム料理店などでしか目にしませんでしたが、近年は直売所やスーパーなどでもよく見かけます。

その背景には、増えている夏の猛暑があげられそうです。空芯菜は熱帯アジア原産地で、高温多湿を好むため、私が暮らす亜熱帯の沖縄では昔から栽培されていて、伝統的な島野菜の一つにも数えられてきました。

しかし近年、夏場の高温化が続き、本州でも栽培を手がける農家さんが増えてきたのです。暑さが苦手な他の葉野菜と異なり、空芯菜には蒸し暑い日本の夏が心地いいのかもしれませんね。

栄養豊富で離乳食にも

さて、東京出身の私が驚いたのは、沖縄での空芯菜の使い道でした。25年ほど前、離乳食の勉強会に参加した際、なんと空芯菜が使われていたのです。



「空芯菜＝にんにく炒め」と思っていた私には衝撃的でした。柔らかな葉はアクが少なく、しかも栄養豊富なので、離乳食に適しているのです。

体内でビタミンAとなって粘膜を健やかに保つのに役立つベータカロテンや、腸内環境を整えるのに役立つ食物繊維は、いずれもほうれん草よりも多く、えぐみの原因となるシュウ酸はほうれん草よりも少ないのです。

さらに、体内の余分な塩分（ナトリウム）の排出を助けるカリウム、骨の健康に欠かせないカルシウム、貧血の予防に摂りたい鉄、鉄の吸収を助けるビタミンC、丈夫な骨づくりに不可欠なビタミンK、赤血球の生成を助けることから「造血のビタミン」とも呼ばれる葉酸といったミネラルやビタミンも豊富に含まれています。

ちなみに空芯菜はさつまいもと同じヒルガオ科サツマイモ属。なので、空芯菜の茎を切った際に断面から出る白いベタベタした液には、さつまいもの切り口から出る白い液体と同様に、お腹の調子を整えて、お通じを改善してくれるヤラピンという成分が含まれています。

選び方・再生栽培のポイント

購入するときは、葉に傷みがなく、葉がしなびたり溶けたりしておらず、茎の断面が新鮮なものを選びます。傷みやすいため、できるだけ早く調理したいのですが、保存するなら湿らせた新聞紙などに包んで冷蔵を。他の葉野菜と同様に、葉を上に、茎を下にして、できるだけ立てた状態で保存します。

調理の際は大きなボウルや洗い桶にたっぷりと水を張り、葉先から茎までをしっかりとよく洗います。その後、茎の硬くて太い部分を切り落とすのですが、ここを捨てずにぜひ再生栽培（リボベジ）に挑戦してみましょう。

光合成できるように2〜3枚の葉を残しておくのがポイントです。茎には節のように出っ張った成長点があるので、そこが浸かるように水を入れたグラスなどに挿し、毎日水を交換して、日当たりのよい窓辺などで育てます。

3〜4日もすると成長点から白い根が伸びてきます。1週間から10日ほどで根が育ってきたら、プランターに植えます。

しっかりと根を張り、葉が育ってきたら、最初の収穫を兼ねて摘芯します。するとその後は脇芽が伸び、葉と茎がどんどん成長してくるので、茎が太く硬くなり過ぎないうちに次々とカットして収穫を楽しむだけ。上手に育てれば10回以上も収穫できることも。

細く柔らかい葉や茎はサラダなど生食でも楽しめます。

沖縄のオバア直伝「下ごしらえ技」

空芯菜はその名の通り、ストローのように茎の中が空洞になっているのが特徴で、茎はシャキシャキと、葉は柔らかく、2つの食感が楽しめるのが魅力です。

沖縄のオバア世代は、最初に茎から葉だけを摘み、葉と茎に分けてから調理しますが、面倒くさがりの私はザクザクッと切ってから分けています。

ここで登場するのが、以前、友人の家のオバアに教えてもらった、茎を手でギュっと握る技！パキッと縦に亀裂が入ることで、シャキシャキ感は残したまま、火が通りやすく、味がなじみやすくなるのです。

先人たちの知恵に感謝しつつ、いつも欠かさずこの技を活用して空芯菜を料理しています。

ツナ炒めや煮浸し、カレーも美味

空芯菜は意外と火の通りが早いので、シャキシャキとした食感を残すためには、他の材料を先に炒め、途中から茎を加え、葉は最後に加えて炒め合わせます。

沖縄では空芯菜を「ウンチェー」と呼びますが、ウンチェーも、からし菜などの他の葉野菜も、献立に悩んだら、とりあえずツナ缶と一緒に炒めるのが定番です。

私はエリンギやパプリカ、厚揚げなどを加えて炒めたり、たまに目先を変えてアンチョビ風味にしたりすることも。

また、クセがないので、煮浸し、お浸し、和え物、みそ汁やお吸い物の具といった和食メニューや、中華風のかき玉スープ、韓国風のナムルなどにもよく合います。

意外な使い方としては、玉ねぎ、にんじん、トマト、なす、しめじなどとともに細かく刻み、カレーやドライカレーにするのもお気に入りです。

お弁当にも「空芯菜の肉巻き」

最後に、食べ応えがあり、お弁当にもぴったりな「空芯菜の肉巻き」をご紹介します。

【空芯菜の肉巻き】

しゃぶしゃぶ用の豚肉で空芯菜を巻いて焼きました。今回はぽん酢を使ってさっぱりと仕上げましたが、しょうゆ大さじ1杯半、みりん大さじ1杯半、砂糖小さじ1杯で照り焼き風にしても美味です。

■材料（2人分）

空芯菜 1/2パック

豚肉（しゃぶしゃぶ用） 200g

オリーブオイル 大さじ1

ぽん酢 大さじ2

みりん 大さじ1

砂糖 小さじ1

■作り方

（1）空芯菜はよく洗って水気を切り、6センチの長さに切りそろえ、豚肉でしっかりと巻きます。

（2）フライパンにオリーブオイルを入れて熱し、肉の巻き終わりを下にして（1）を並べ、焼き色が付いたら箸で転がして、全体を焼きます。

（3）ぽん酢、みりん、砂糖を合わせ、（2）に加えて全体にからめ、煮詰まってきたら出来上がりです。

堀 基子（ほり・もとこ）

野菜ソムリエ上級プロ。1961年生まれ、東京都出身、沖縄県在住。ベジコラボokinawa代表。