ano、初の全国ホールツアーファイナル 東京ガーデンシアター追加公演＆弾き語りライブ決定
anoが、3月より神奈川・厚木公演を皮切りに9都市を巡る自身初の全国ホールツアー『Hall Tour 2026 DUAL DINER』を敢行し、5月31日に大阪・グランキューブ大阪にてファイナル公演を迎えた。
【ライブ写真】ドラマティックなライブに…！ano『Hall Tour 2026 DUAL DINER』大阪公演の模様
西洋の古い館の晩餐会を思わせる長いダイニングテーブルが置かれたステージセットに誘われると、しっとりとした赤いビロード調のセットアップに白い羽の装飾が輝く衣装を身にまとったanoが、白い光の中に登場。バックドロップに描かれた「DUAL DINER」の文字が左右に広がる長い翼のようにanoの背に浮かび上がると、水色のSGギターの弾き語りで始まる「Past die Future」でライブの幕が上がった。
全19曲が怒涛のごとく披露され、セットリストは、anoがW主演を務めたテレ東系ドラマ『惡の華』のために書き下ろした「愛晩餐」や、アニメ『TRIGUN STARGAZE』オープニングテーマの「ピカレスクヒーロー」などの最新曲から、「ちゅ、多様性。」「ハッピラッキーチャッピー」のような代表曲まで、新旧を交えたバラエティーに富んだ楽曲で構成された。
シャウトやデスボイスの激しいパフォーマンスで会場が熱を帯びると、「SWEETSIDE SUICIDE」や「愛してる、なんてね。 （unplugged）」など、ストリングスを交えた新しいアレンジでこれまでと違った趣を感じさせる楽曲を披露。ホール公演ならではの心地よい響きとオーディエンスに近い距離感によって、聴く側を揺さぶるドラマティックなライブを展開した。最後は「ミッドナイト全部大丈夫」で終幕した。
anoは、6月26日全国公開の映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の主題歌「貸しっぱなしデスティニー」と、ano＆粗品が歌唱しているオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を、6月3日に配信シングルとしてリリースする。あわせて、ジャケット写真とアーティスト写真も公開された。きょう6月1日午後2時から放送のFM802『THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS』では、「貸しっぱなしデスティニー」のラジオ初オンエアも決定。anoも午後5時台に同番組へゲストとして生出演する予定となっている。
9月4日には、東京・東京ガーデンシアターにてツアー『ano Hall Tour 2026 DUAL DINER』の追加公演および、anoオフィシャルファンクラブ「CLUB DENTAL MOUSE」会員限定弾き語りライブ『天国未遂 Vol.1』の開催が決定している。さらに、7月15日にはPaledusk主催対バンツアー『Who killed Paledusk?? TOUR』、9月21日には音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』への出演も決定している。
【ライブ写真】ドラマティックなライブに…！ano『Hall Tour 2026 DUAL DINER』大阪公演の模様
西洋の古い館の晩餐会を思わせる長いダイニングテーブルが置かれたステージセットに誘われると、しっとりとした赤いビロード調のセットアップに白い羽の装飾が輝く衣装を身にまとったanoが、白い光の中に登場。バックドロップに描かれた「DUAL DINER」の文字が左右に広がる長い翼のようにanoの背に浮かび上がると、水色のSGギターの弾き語りで始まる「Past die Future」でライブの幕が上がった。
シャウトやデスボイスの激しいパフォーマンスで会場が熱を帯びると、「SWEETSIDE SUICIDE」や「愛してる、なんてね。 （unplugged）」など、ストリングスを交えた新しいアレンジでこれまでと違った趣を感じさせる楽曲を披露。ホール公演ならではの心地よい響きとオーディエンスに近い距離感によって、聴く側を揺さぶるドラマティックなライブを展開した。最後は「ミッドナイト全部大丈夫」で終幕した。
anoは、6月26日全国公開の映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の主題歌「貸しっぱなしデスティニー」と、ano＆粗品が歌唱しているオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を、6月3日に配信シングルとしてリリースする。あわせて、ジャケット写真とアーティスト写真も公開された。きょう6月1日午後2時から放送のFM802『THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS』では、「貸しっぱなしデスティニー」のラジオ初オンエアも決定。anoも午後5時台に同番組へゲストとして生出演する予定となっている。
9月4日には、東京・東京ガーデンシアターにてツアー『ano Hall Tour 2026 DUAL DINER』の追加公演および、anoオフィシャルファンクラブ「CLUB DENTAL MOUSE」会員限定弾き語りライブ『天国未遂 Vol.1』の開催が決定している。さらに、7月15日にはPaledusk主催対バンツアー『Who killed Paledusk?? TOUR』、9月21日には音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』への出演も決定している。