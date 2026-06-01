敏感肌の人がレジャーでも使える日焼け止めの選び方。成分や表示の見方とスキンケアでできる対策を紹介

強い紫外線が降り注ぐ夏の屋外レジャーではUV対策が必須だ。しかし、敏感肌で強い日焼け止めが使えず悩む人もいるだろう。そうした人は、どんな対策をしたらよいのか。現役の化粧品開発者であるみついだいすけさんに解説してもらった。

汗をかくなら「オイルベース」が最適

プールや海、音楽フェスなどの屋外レジャーで「日焼け止めをしっかり塗ったはずなのに焼けてしまった」という失敗の経験はありませんか。

実はそのほとんどが、汗で日焼け止めが流れてしまったことが原因です。夏の屋外の強い日差しを防御するには日焼け止めの種類をしっかり選ぶことが大事です。

日焼け止めの種類には大きく分けて二つあります。1つが、水の中に油を内包した「ウォーターベース」。そして、もう一つが、油の中に水を乳化した「オイルベース」です。

現在、ドラッグストアの店頭に並んでいる商品の主流は、ジェルタイプなどのウォーターベースです。使い心地のよさが大きなメリットですが、水がベースのため汗となじみやすく、簡単に流れ落ちてしまうという弱点があります。

オイルベースの見分け方は？

一方のオイルベースの日焼け止めは、シャカシャカ振って使う2層タイプの商品に多く、汗をかいても落ちにくいのが最大の特徴です。だからこそ、夏の屋外で日焼けを防ぐには、汗に強いオイルベースが最適なのです。

一般の人がオイルベースとウォーターベースを見分けるのはとても難しいため、成分表をAIに読み込ませて確認するのがよいでしょう。高い正答率で教えてくれます。

ちなみに、オイルベースは汗に強いだけあって、念入りにクレンジングする必要があります。

ミルククレンジングなど洗浄力が弱いタイプでは落としにくいため、敏感肌であっても油性クレンジングを使いましょう。

肌に合う油性クレンジングが見つからない場合は、ベビーオイルを顔になじませてからティッシュオフしてから通常の泡洗顔をしてみてください。

ベビーオイル洗顔の詳しいやり方は「日焼け止めを塗ると赤くなる原因と、敏感肌の人が知っておきたい選び方。紫外線吸収剤不使用だけが正解じゃない」で紹介しています。

ウォーターベースなら「UV耐水性」

最近では、ウォーターベースの商品にも「UV耐水性」が表示された製品が登場しています。レベルは星（★）の数で示され、

・UV耐水性★（ワンスター）

・UV耐水性★★（ツースター）

の2段階があります。特にツースターを選べば、汗ですぐに日焼け止めの効果を失うことはありません。

ただ、ツースターであっても、絶対に汗で落ちないわけではありません。試験では、水に浸かってもSPF値が半分以下にならないことを確認済みですが、逆に言えばSPF50がSPF25程度まで下がる可能性はあるのです。

とはいえ、半減しても真っ赤になるほどの焼け方はしないはずですから、最低限の保証にはなるでしょう。

「ノンケミカル」の注意点

肌が弱い人の中には「強い日焼け止めは使えない！」とあきらめている人もいるでしょう。一般的には「敏感肌の人は紫外線吸収剤を避けて、紫外線散乱剤を使った『ノンケミカル』の日焼け止めがよい」というイメージがあります。確かにこれも選択肢の1つ。しかし、すべての人に当てはまるわけではありません。

紫外線散乱剤には以下の2種類があります。

・酸化チタン

・酸化亜鉛

これらの成分そのものが肌に合わない場合もあります。

加えて、紫外線散乱剤は撥水性が高いためクレンジングで落としきれず、肌荒れするケースも。特に酸化亜鉛は皮脂を吸着する性質があり、肌に密着しやすいためトラブルの元になる場合があります。

ノンケミカルが合わないなら、あえて紫外線吸収剤の日焼け止めを試すのも一案です。実際に、その戦略が功を奏したケースもあります。

探す際には「メトキシケイヒ酸エチルヘキシル」という紫外線吸収剤を含まないものを選んでみてください。「サンゴにやさしい」「オーシャンフレンドリー」「ビーチフレンドリー」などの文言が書かれた商品に、含まれないものが見られますので、参考に探すとよいでしょう。

吸収剤と散乱剤の併用タイプも

また、紫外線吸収剤と紫外線散乱剤を併用した製品もおすすめです。併用タイプは、それぞれの使用量を抑えつつ効率よく防御でき、肌への負担も軽くできる可能性が高くなります。

さらに、SPF値を落とすことも一つの戦略です。SPF50が肌に合わないなら、SPF30の製品を選べば肌の負担は軽くなります。屋外で長時間過ごすなど心配な日は、少し多めに塗るとよいでしょう。

どの製品を選んでも、どうしても肌に合わないという場合は物理的な防御を徹底しましょう。日傘や帽子はもちろん、顔を覆うマスクやUVカット加工された衣服、海やプールならラッシュガードで肌を覆うことで直射日光を避けてください。

バリア機能を守るスキンケア対策

肌が弱い人は、肌のバリア機能が低下しやすいため、次の3つの対策も取り入れるとよいでしょう。

・「セラミド」で土台を整えるスキンケア

・「抗炎症成分」配合のアイテムを使う

・日焼け止めを塗るタイミングを工夫

まず1つ目の「セラミド」とは、私たちの肌の一番外側にある表皮の角質層に存在する保湿成分で、肌のバリア機能において重要な役割を果たしています。

バリア機能が低下した肌はセラミドが不足しやすいため、セラミドが配合された製品で補うことで土台を整えましょう。

そして二つ目が「グリチルリチン酸ジカリウム」などの抗炎症成分が配合された日焼け止めやスキンケア製品を選ぶことです。日常的に炎症を防ぐことでバリア機能の低下をおさえるだけでなく、炎症によるトラブルも未然に防ぐことができます。

塗るタイミングはスキンケアの30分後

最後に、日焼け止めを塗るタイミングを意識しましょう。

朝スキンケアを終えてすぐに日焼け止めを塗るのではなく、スキンケアの後30分ほど置いてから塗ります。なぜなら、スキンケア直後の肌は水分で角層がふやけて開いており、成分が侵入しやすい状態のため。肌が落ち着いてから日焼け止めを塗るだけで、刺激を感じにくくなるケースがあります。

私たちの肌のバリア機能は一定ではなく、常に揺らいでいます。例えば、春先なら花粉や黄砂などの影響を受けることも。敏感肌ではない人でも、いつもの日焼け止めに刺激を感じる場合があります。ぜひ上記の3つのケアを参考にしてください。

「塗り直し」はスプレーがおすすめ

最後に、みなさんが迷いがちな「塗り直し」について説明します。

よく、「2、3時間おきに塗り直すといい」など言われますが、時間に縛られる必要はありません。

大事なのは「汗をかいたかどうか」。

汗で落ちたり、手やタオルで触ったりした場合は30分後でも塗り直したほうがいいし、そうでなければ数時間経っても塗り直しはいりません。汗に強いオイルベースであっても、フェスやプールなど過酷な環境で過ごすなら、最低1回は塗り直しをすると安心です。

ただ、メイクの上から塗り直すのは大変ですよね。そこでおすすめなのが「UVスプレー」です。最初に塗った日焼け止めと別のメーカーの製品でも構いません。

さらに日焼け止めが落ちにくくなる裏技として「メイクキープミスト」も有効です。「トリメチルシロキシケイ酸」という皮膜剤成分が入っているミストを使えば、メイク崩れだけでなく日焼け止めが落ちるのも防いでくれます。

ちなみに、塗り直し用として「UVパウダー」が人気ですが、過信してはいけません。

なぜならSPF試験は、クリームでもパウダーでも全く同じ塗布量で行われます。しかし現実ではパウダーはパフやブラシでふわっと顔にのせる程度で、使用するのはごく少量。UV効果をそこまで期待しないほうがいいでしょう。もちろん、日焼け止めの上から使うと持ちをよくしてくれる効果はありますので、補助的アイテムとして考えてください。

1年365日の中で、たった1日油断して受けた大きなダメージは、その後、何年も肌に残ります。せっかく364日頑張っていたとしても、その1日だけで台無しになりかねません。夏に屋外で活動する日は徹底的にガードすべき日です。正しい日焼け止めの選び方と塗り方で、本気で臨んでください。

みついだいすけ

現役の化粧品開発者として、日々コスメ業界のリアルな裏側をSNSやYouTubeで発信。大手化粧品OEM会社勤務。

構成＝高木さおり