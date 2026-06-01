日焼け止めを塗ると赤くなる原因と、敏感肌の人が知っておきたい選び方。紫外線吸収剤不使用だけが正解じゃない

毎夏、日焼け止めを複数試すものの、どれも肌が赤くなってしまい途方に暮れている、そんな人はいないだろうか。実は日焼け止めで肌が赤くなる原因は1つではない。その見分け方を現役の化粧品開発者であるみついだいすけさんに解説してもらった。

「日焼け止めで赤くなる」3つの原因

「日焼け止めを塗ると肌が赤くなる」という悩みを聞くことがあります。その原因として化粧品成分に関心が高い人は「紫外線吸収剤のせいでは？」と考えるかもしれません。

もちろんその可能性もありますが、考えられる原因は1つではありません。

主な原因として考えられるのは以下の3つです。

1）そもそも日焼けして赤くなってしまっている

2）日焼け止めをクレンジングで落としきれていない

3）成分との相性が悪い

どのパターンなのかを見分けるヒントをお伝えします。

そもそも日焼けして赤くなっている

まず、意外と多いのが、日焼け止めを塗っていても実際には焼けてしまっているケースです。

特に鼻や頬の出っ張った部分を中心に赤くなっている場合は、成分のせいではなく日焼けの可能性があります。

日焼け止めを塗った箇所全体が赤くなったり、ブツブツとした発疹や湿疹ができたりする場合は別ですが、部分的な赤みであれば、まずは日焼けを疑いましょう。

日焼け止めを塗ったのに焼けてしまう原因として多いのは、次の2つです。

・そもそも塗る量が少ない

・汗や摩擦で落ちている

特に汗をかく季節は、汗で流れてしまうケースがほとんどなので、シャカシャカ振って使う水に強い「オイルベース」の日焼け止めや、★〜★★で表記される「UV耐水性」が記載された日焼け止めを選ぶのがおすすめです。そして、汗をかいた後には塗り直しを。メイクをしている場合はメイクの上からスプレータイプを使用するとよいでしょう。

クレンジングで落としきれていない

次に考えられるのが、日焼け止めをクレンジングで落としきれていないケースです。

新しく買った日焼け止めを最初は問題なく使えていたのに、使い続けるうちに赤みが出てきた、という場合はクレンジングの方法を疑いましょう。日焼け止めの成分を落としきれず、ダメージが蓄積している可能性があります。

特にオイルベースの日焼け止めは、汗に強いという大きなメリットがある反面、とても落としにくい性質があります。

また、「石けんで落とせる」と表示された商品には注意が必要です。メーカー側も試験をした上で表示しているはずですが、石けんの種類や量、洗浄時間などが異なれば、落ちないことは十分に起こり得ます。

そこで選んでほしいのが、油性のクレンジングです。

クレンジングオイルやバームなら、これらの日焼け止めともなじみやすく、短時間で落とすことができます。油性のクレンジングは洗浄力が強すぎるから、と避ける人もいますが、なじませるのに時間がかかるミルククレンジングなどを長時間肌に乗せている方が、かえって肌の負担になる場合もあります。

おすすめは「ベビーオイル洗顔」

とはいえ、バリア機能が低下している人の中には油性のクレンジングに含まれる界面活性剤が合わない人もいます。そうした人におすすめなのが「ベビーオイル洗顔」です。

簡単な手順は次の通りです。

1）ベビー用オイルをクレンジングオイルのように、肌になじませる

2）ティッシュで、肌表面の油分をできるだけ吸い取る

3）泡洗顔で油分を洗い流す

この方法ならば肌のセラミドなど必要な成分を根こそぎ取られることもなく、割と短時間でしっかり落とすことができます。価格もリーズナブルなので、腕や肩など体に塗った日焼け止めを落とす場合にもおすすめです。

成分との相性が悪い

そして最後に、成分との相性の問題です。

日焼け止めには紫外線防御成分として、

・紫外線吸収剤（紫外線を熱などのエネルギーに変えて肌に届かないようにする成分）

・紫外線散乱剤（金属の粉。紫外線を肌の表面で鏡のように反射して、肌を守る成分）

の2種類が使われます。

もともと肌の弱い人、バリア機能が低下していて肌荒れしやすい人は、紫外線吸収剤に刺激を感じやすく肌が赤くなりやすいでしょう。

そこでまず最初の選択肢になるのは、「紫外線吸収剤不使用」「ノンケミカル」と書かれた日焼け止め。紫外線散乱剤のみを使った製品です。

ノンケミカルの日焼け止めを使っても赤くなるという場合は、紫外線散乱剤の成分である「酸化亜鉛」や「酸化チタン」自体が肌に合っていない可能性があります。

さらに、紫外線散乱剤は撥水性が高く、特に酸化亜鉛は肌に密着しやすいため、落としにくい性質があります。肌に残った成分が刺激になることもあるでしょう。

ノンケミカルでもダメな場合の選択肢

ノンケミカルの日焼け止めでも肌が赤くなるなら、再び紫外線吸収剤を使った日焼け止めを検討しましょう。実際に、紫外線吸収剤を使った日焼け止めのほうが合う人は少なくありません。

その際は、

「メトキシケイヒ酸エチルヘキシル」

という紫外線吸収剤が含まれていない日焼け止めを探すのがおすすめです。

メトキシケイヒ酸エチルヘキシルは世界的に最も普及している紫外線吸収剤で、多くの日焼け止めに使用されています。肌への浸透性が非常に高い成分のため、それが刺激となるパターンが考えられます。

「ビーチフレンドリー」「オーシャンフレンドリー」「サンゴに優しい」と表示されているものにメトキシケイヒ酸エチルヘキシルを使用していないものが見られます。これらの表示を参考に探して試してみるとよいでしょう。

「自分にとっての原因」を把握する

一般的には「日焼け止めを塗って赤くなる＝紫外線吸収剤が悪い」と考えがちですが、実際には「紫外線散乱剤が合わない」「日焼け止めを落としきれていない」「そもそも焼けている」というパターンがあることを理解してもらえたでしょうか。

「ノンケミカルならば安心なはず」などと決めつけず、自分自身は、どのパターンで赤くなっているのかを見分けることが大切です。

今使っている日焼け止めの塗り方や成分、クレンジングなどを点検して原因を絞ることができれば、自分に合った日焼け止めを見つけやすくなるはずです。

みついだいすけ

現役の化粧品開発者として、日々コスメ業界のリアルな裏側をSNSやYouTubeで発信。大手化粧品OEM会社勤務。

構成＝高木さおり