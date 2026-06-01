千葉ロッテ“プロ野球界初”『ボンボンドロップシール』再販決定 2次予約販売を実施
千葉ロッテマリーンズは1日、即日完売した「マリーンズ ボンボンドロップシール」の「チャンスくんデザイン」について、2 次予約販売を2日正午より、マリーンズオンラインストアにて開始する
【写真】かわいい！『マリーンズ ボンボンドロップシール』の詳細
本商品は、5月22日より予約販売を開始し、球団 EC サイトで販売した「チャンスくんデザイン」が即日完売となるなど、大きな反響に。今回、前回購入できなかったファンから多数の要望が寄せられたことを受け、2次予約販売を行う。今回販売するのは「チャンスくんデザイン」となる。コアラのマーチに登場するチャンスくんが、さまざまな表情とポーズでデザインされているほか、球団公式マスコットのマーくんたちや、M☆Splash!!、球団ロゴなどもデザインされている。
販売数には限りがあり、なくなり次第終了。また、マリーンズID1アカウント(無料で発行可能)につき、前回購入分を含め3枚までの購入となっている。販売場所はマリーンズオンラインストアで予約販売を開始。価格は500円、届けられるのは2026年10月上旬を予定している。
また、球団公式ファンクラブ「TEAM26」2026年度有料会員向けに先行販売中の「選手ピンバッジ風デザイン」「選手コアラデザイン」の 2種デザインについては、観戦チケットオプション追加での販売を終了した。現在は、TEAM26新規入会時の入会特典追加記念品、または球場TEAM26ブースにて既存有料会員向けの予約販売のみとなる。なお、いずれの商品も販売数には限りがあり、なくなり次第終了。
ボンボンドロップシールは、2024年3月の発売以降、累計販売枚数約2000万枚を記録しており、年間5万枚でヒット商品とされるシール市場において、大きな注目を集めている。また、プロ野球界でのボンボンドロップシール制作は、今回が初の取り組みとなる。
【写真】かわいい！『マリーンズ ボンボンドロップシール』の詳細
本商品は、5月22日より予約販売を開始し、球団 EC サイトで販売した「チャンスくんデザイン」が即日完売となるなど、大きな反響に。今回、前回購入できなかったファンから多数の要望が寄せられたことを受け、2次予約販売を行う。今回販売するのは「チャンスくんデザイン」となる。コアラのマーチに登場するチャンスくんが、さまざまな表情とポーズでデザインされているほか、球団公式マスコットのマーくんたちや、M☆Splash!!、球団ロゴなどもデザインされている。
また、球団公式ファンクラブ「TEAM26」2026年度有料会員向けに先行販売中の「選手ピンバッジ風デザイン」「選手コアラデザイン」の 2種デザインについては、観戦チケットオプション追加での販売を終了した。現在は、TEAM26新規入会時の入会特典追加記念品、または球場TEAM26ブースにて既存有料会員向けの予約販売のみとなる。なお、いずれの商品も販売数には限りがあり、なくなり次第終了。
ボンボンドロップシールは、2024年3月の発売以降、累計販売枚数約2000万枚を記録しており、年間5万枚でヒット商品とされるシール市場において、大きな注目を集めている。また、プロ野球界でのボンボンドロップシール制作は、今回が初の取り組みとなる。