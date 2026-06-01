プロ野球・巨人の小濱佑斗選手が野球中継「DRAMATIC BASEBALL」のインタビューに応じ、「しっかりレベルアップした状態で、よりチームに貢献していきたい」などと語りました。

小濱選手は4月21日に初めて1軍に昇格。その日の試合で、スタメン出場し、プロ初安打を放っています。あの試合を「すごく緊張しました。1軍の舞台は初めてでしたし、あんな大観衆の中でやるのが、初めての経験だったので、ずっと緊張しっぱなしでした」と振り返ると、「上がったからには、試合に出る準備をして行けと言われていました。スタメンと思ってはいなかったですけど、なんとかヒットも出ましたし、安心しました」と続けました。

泉口友汰選手が脳しんとうなどの負傷から復帰した5月4日に2軍に送られました。そこからは1軍で得た課題を練習からしっかり意識して取り組んでいると明かしました。

「バッティングなら、1球で捉える。守備なら隙のない安定感。2軍でできてやっと1軍に上がれると思うので、ファームでより追求してやっていけたらなと思います。（最初に1軍に）上がったときよりも、しっかりレベルアップした状態でよりチームに貢献していきたいです」

小濱選手は現在、2軍で走攻守に磨きをかけているところ。いつ1軍に呼ばれてもいいように準備しています。