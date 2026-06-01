俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は5月31日、第21話が放送され、新章・第6章「播磨攻略編」の幕が上がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第21話は「風雲！竹田城」。羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）は荒木村重（トータス松本）に代わり、織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたものの、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）が見事な手腕を発揮。播磨の国衆を織田方に付ける。秀吉は竹中半兵衛（菅田将暉）の案により、さらに西方へ兵を進めることを決め、西播磨へ。一方、小一郎は“空に浮かぶ山城”但馬・竹田城攻めを任され、総大将として初の戦に臨む…という展開。

小一郎は竹田城を“ほぼ無血開城”。そこへ前野長康（渋谷謙人）が現れ「上月城のことで、少し気になる話を耳にしました」「詳しいことはまだ分かりませぬが」「いえ、（秀吉は）大勝利を収め、上月城には尼子勝久殿と山中幸盛殿が入られたとのこと」「上月城の者は皆斬首され、女子供に至るまで磔（はりつけ）、串刺しにされて西との国境にさらされたと。それをお命じになったのは、羽柴筑前守様であると」と報告。小一郎は絶句した。

播磨国の山城（現在の兵庫県佐用町）で起きた「（第1次）上月城の戦い」（1577年・天正5年）。落城後、羽柴秀吉は見せしめのため、城内にいた200人余りのうち、女性は磔、子供は串刺しにし、国境にさらしたという。

SNS上には「無血開城の小一郎と、磔・串刺し虐殺の秀吉との対比」「比叡山で女子供は逃がそうとしていた心優しき藤吉郎が何故？」「対照的な2人の戦の結末にゾクッとしました。もし小一郎が側にいたのなら、状況は変わっていたのか…気になります」「（横川甚内を斬った）初回以来のダーク秀吉？」「半兵衛の焦りを優しく問うた秀吉に何が？納得できる闇落ちの理由が明かされることを願います」などの声。磔の映像もあり、衝撃的なラスト1分となった。

次回は7日、第22話「播磨大誤算」が放送される。