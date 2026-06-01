27日、参政党の神谷宗幣代表（48）が定例の記者会見を開き、巨人の阿部慎之助前監督（47）が逮捕されたことについて触れる場面があった。

「25日、長女に暴力を振るった疑いで現行犯逮捕された阿部前監督。次女と喧嘩していた長女を注意したところ言い返されたことで“カッとなった”と供述しており、呼気検査ではアルコールが検出されており、事件当時は飲酒していたものとみられています。長女はトラブルを生成AIのChatGPTに相談し、回答に従って児童相談所に連絡。その後、児童相談所は110番通報し、自宅を訪れた警察が阿部前監督を逮捕したそうです」（全国紙社会部記者）

逮捕後、26日未明に釈放された阿部元監督は同日昼に会見を開き、騒動を謝罪し監督辞任を表明。長女による手紙も代読され、《暴力に関しましては殴る蹴るといった事実はございません》と前置きしながらも、《父とのこのような大がかりなけんかというのは初めて》《警察が来て一番驚いているのは自分自身》とし、戸惑いの胸中を明かしていた。

「トラブルは家族内で解決したものの、現役のプロ野球監督がシーズン中に逮捕されるというショッキングな出来事だけに多くの注目を集め、著名人らも次々に反応しています。元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（56）は自身のXで《阿部さんの子供さんを守るためには、社会が阿部さんに反省を求めつつも許していくべき》と言及。

いっぽう、落語家の立川志らく（62）は26日に更新したYoutube『公式志らくYouTube落語大学』で《ただの親子ゲンカじゃねえか》と切り捨て、声優・緒方恵美（60）は28日に自身のXに《愛溢れる家族の初めての大喧嘩》と投稿。阿部元監督を擁護する姿勢を示しているタレントも少なくないようでした」（WEBメディア記者）

そんななか、冒頭の会見で参政党の神谷代表はメディアに対して苦言を述べた。

沖縄の辺野古で起きた転覆事故で、女子高生を含む2名が亡くなった事故の報道が少ないことに対し、「明らかにアンバランスだった」と発言。そのうえで、同時期に京都の南丹市で男児が行方不明となり殺害された事件や、今回の阿部元監督が逮捕された騒動の報道が多かったことを引き合いに。

「向こう（阿部元監督と長女）は亡くなったわけではないし、自分の娘さんの教育上の指導が行き過ぎているぐらいだと思うんですが」と前置きしながら、「（阿部元）監督は逮捕されるが、船に乗せた船長は国会に証人喚問しても出てこない」と憤慨。「非常にアンフェアであり、アンバランス」と苦言を呈し、メディアに対し事故を追求する姿勢を求めていた。