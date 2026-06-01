日本はアイスランド相手に1-0で勝利

日本代表は北中米共催ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合となる国際親善試合アイスランド代表戦を5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）で戦い、1-0で勝利した。

本大会の初戦で対戦するオランダのメディア「Voetbal International」では、その試合内容を「期待されたほどではなかった」としている。

日本は前半から支配的にゲームを進めたもののゴールが遠く、後半42分に途中出場のFW小川航基がDF菅原由勢のクロスをヘディングで決めて勝利した。このゲームでは前回カタールW杯で主将を務めるなど歴代3位の代表126試合に出場してきたDF吉田麻也がスタメン出場し、14分間プレーした後に日本代表だけでなくアイスランド代表や主審も花道を作る中でピッチを送り出された。

この試合について同メディアでは「日本は際立った試合を見せたわけではない」として「アイスランド戦でのパフォーマンスは期待されたほどではなかっただろうが、森保一監督は親善試合を利用して選手たちの試合勘を取り戻させ、元VVVフェンロのDF吉田麻也の送別セレモニーも行った」と報じた。

決勝ゴールの小川がオランダ1部NECナイメヘンでプレーしているだけに「小川のゴールのおかげで、日本は良い気分でオランダとの試合へ向かうことになった」とも報じた。オランダ代表は6月3日にアルジェリア代表、6月8日にウズベキスタン代表と国際親善試合を行い、6月15日の日本戦に臨む予定になっている。（FOOTBALL ZONE編集部）