アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズに、横浜港のパノラマビューを一望するラウンジ「ベイ・ビュー」で楽しむ「アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜」が登場。
芳醇に香る桃と南国を思わせる鮮やかなマンゴーが彩る、夏の午後を満喫できます！
また、「ベイ・ビュー」では、新緑が美しい季節をテーマにした「イブニングハイティー」も提供中です☆
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜
期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）
場所：スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F）
予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)、Web
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのホテル最上階に位置するスカイラウンジ「ベイ・ビュー」にて「アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜」が登場。
2026年6月1日〜7月31日までの期間限定で、スパークリングワインのフリーフローや20種類のティーブッフェとともに楽しむ、アフタヌーンティーセットが提供されています！
最上階から望む美しい横浜港やベイブリッジのパノラマビューを背景に、夏の昼下がりを優雅に過ごせるセットです☆
アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜
上段：5種類のスイーツ
期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）
時間：11:30〜/12:00〜/14:00〜/14:30〜 ※2時間制
料金：7,000円(税・サ込)／土日祝 8,000円(税・サ込) ※ピーチジュビレ付き
3段のハイティースタンド：
【上段】桃のショートケーキ、桃のタルト、マンゴープリン、ライムジュレ、レモンとラズベリーのマカロン
【中段】桃のヴィシソワーズスープ、蒸し鶏とマンゴーのタルト ライムドレッシング、フィッシュフライのミニバーガー オリジナルタルタルソース、サーモンマリネとフロマージュブランのタルタル ディル風味
【下段】
プレーンスコーン、カレンズスコーン、ストロベリージャム、クロテッドクリーム、メープルシロップ
特典：ローストビーフ(1人1皿)
飲み物
・ティーブッフェ 約20種 （アムシュティー）
・コーヒー・アイスコーヒー
・スパークリングワイン・ノンアルコールスパークリングワイン フリーフロー
・スペシャルカクテル1杯 ピーチベリーニ or マンゴーベリーニ
初夏の風が心地よく吹き抜ける季節に登場する、桃とマンゴーをテーマにした「アフタヌーンティーセット」
芳醇な香りに上品な甘さの桃と、濃厚な果肉の甘みが南国を感じさせるマンゴーを使ったメニューが登場します☆
優雅なアフタヌーンティーのはじまりは、みずみずしい旬の果実をグラスに閉じ込めた、涼やかなスペシャルカクテルをサーブ。
スペシャルカクテル
「ピーチベリーニ」と「マンゴーベリーニ」から選択でき、好みの1杯でおしゃれに乾杯シーンを演出します！
スイーツは、桃の香りが華やぐ「桃のショートケーキ」や大きなマンゴーの果肉がトッピングされた「マンゴープリン」など全5種。
旬の果実をふんだんに使用した、人気メニューを堪能できます。
土日祝限定「ピーチジュビレ」温かい桃のコンポートとバニラアイス
さらに、土日祝日限定で、温かい桃のコンポートとバニラアイスが絶妙なハーモニーを奏でる「ピーチジュビレ」を提供。
甘酸っぱいベリーのソースをアクセントにしたスペシャルデザートです☆
中段：桃やマンゴーを使用したセイボリー
セイボリーには、暑い季節にぴったりの爽やかな「桃のヴィシソワーズスープ」や「蒸し鶏とマンゴーのタルト」などをラインナップ。
フレンチシェフ・郄木が手掛ける、本格フレンチのメニューが堪能できるメニューです！
ローストビーフ
また、しっとりとジューシーに焼き上げたローストビーフに加え
下段：ホテルメイドのスコーン
ホテルメイドの焼き立てスコーンも提供。
20種類の茶葉が揃うティーセレクション「アムシュティー」
ほかでは味わえない、「ベイ・ビュー」ならではの贅沢な内容で、午後のひとときを満喫できます☆
イブニングハイティー 〜新緑の彩り〜
期間：〜2026年6月30日（火）※土・日を除く
時間：17:30〜21:00(最終入店19:00)
料金：11,000円(税・サ込)
メニュー：
●3段のハイティースタンド
【アペタイザー】
・空豆のポタージュ
・彩り野菜のプティサラダ
・フロマージュブランとバジルのムース
・海の幸のハーブマリネ
・サーモンと胡瓜のタルト ディルオイル
・アボカドと甘海老のカナッペ
・グリーンオリーブとドライトマト
・ズッキーニのマリネ アンチョビソース
【ホットディッシュ】
・ブロッコリーとヤングコーンのフリット ケイジャンスパイス風味
・あべどりもも肉のブロシェット チミチュリソース
・魚介のココット蒸し 生海苔のクリームソース
・新じゃが芋のフリット ローズマリー風味
●ハーブバターとパルミジャーノの薄焼きブレッド
●デザート
・抹茶ティラミスのヴェリーヌ ミントジュレのアクセント
●飲み物（フリーフロー）
・モエ・エ・シャンドン モエ・アンペリアル
・生ビール・赤ワイン/白ワイン
・ノンアルコールスパークリングワイン
・ウィスキー
・フレッシュグリーンカクテル6種・フレッシュグリーンモクテル4種
・ノンアルコールジン「GINNIE 東京ドライ」使用 ノンアルコールジントニック4種
・ソフトドリンク5種
スカイラウンジ「ベイ・ビュー」では、新緑が美しい季節をテーマにした「イブニングハイティー 〜新緑の彩り〜」を2026年6月30日まで提供中。
爽やかな色合いの各種アペタイザー
爽やかな色どりや風味、季節の味わいのすべてに初夏を感じるメニューに仕立ています！
フレンチシェフ郄木が手がける旬素材を活かしたメニュー
料理は、フレンチ「ベイ・ビュー」の料理長 郄木による、旬の素材を活かした内容。
魚介のココット蒸しやもも肉のブロシェット
おしゃれなひとときが過ごせるイブニングハイティーです☆
グリーンが美しいカクテルやモクテル
20種以上の飲み物を好きなだけ楽しむことができ、モエ・エ・シャンドンやフレッシュグリーンが目を引くカクテル、モクテルなど多彩なドリンクを用意。
抹茶ティラミスのヴェリーヌ
横浜の華やかな夜景とピアノの生演奏とともに楽しむハイティーは、デートや女子会におすすめです！
芳醇に香る桃と、南国を思わせる鮮やかなマンゴーが彩る、夏のアフタヌーンティー。
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」の「アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜」は、2026年6月1日から7月31日まで提供です☆
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※写真はイメージです
※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります
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