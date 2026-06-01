横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズに、横浜港のパノラマビューを一望するラウンジ「ベイ・ビュー」で楽しむ「アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜」が登場。

芳醇に香る桃と南国を思わせる鮮やかなマンゴーが彩る、夏の午後を満喫できます！

また、「ベイ・ビュー」では、新緑が美しい季節をテーマにした「イブニングハイティー」も提供中です☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜

期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）

場所：スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F）

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)、Web

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのホテル最上階に位置するスカイラウンジ「ベイ・ビュー」にて「アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜」が登場。

2026年6月1日〜7月31日までの期間限定で、スパークリングワインのフリーフローや20種類のティーブッフェとともに楽しむ、アフタヌーンティーセットが提供されています！

最上階から望む美しい横浜港やベイブリッジのパノラマビューを背景に、夏の昼下がりを優雅に過ごせるセットです☆

アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜

上段：5種類のスイーツ

期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）

時間：11:30〜/12:00〜/14:00〜/14:30〜 ※2時間制

料金：7,000円(税・サ込)／土日祝 8,000円(税・サ込) ※ピーチジュビレ付き

3段のハイティースタンド：

【上段】桃のショートケーキ、桃のタルト、マンゴープリン、ライムジュレ、レモンとラズベリーのマカロン

【中段】桃のヴィシソワーズスープ、蒸し鶏とマンゴーのタルト ライムドレッシング、フィッシュフライのミニバーガー オリジナルタルタルソース、サーモンマリネとフロマージュブランのタルタル ディル風味

【下段】

プレーンスコーン、カレンズスコーン、ストロベリージャム、クロテッドクリーム、メープルシロップ

特典：ローストビーフ(1人1皿)

飲み物

・ティーブッフェ 約20種 （アムシュティー）

・コーヒー・アイスコーヒー

・スパークリングワイン・ノンアルコールスパークリングワイン フリーフロー

・スペシャルカクテル1杯 ピーチベリーニ or マンゴーベリーニ

初夏の風が心地よく吹き抜ける季節に登場する、桃とマンゴーをテーマにした「アフタヌーンティーセット」

芳醇な香りに上品な甘さの桃と、濃厚な果肉の甘みが南国を感じさせるマンゴーを使ったメニューが登場します☆

優雅なアフタヌーンティーのはじまりは、みずみずしい旬の果実をグラスに閉じ込めた、涼やかなスペシャルカクテルをサーブ。

スペシャルカクテル

「ピーチベリーニ」と「マンゴーベリーニ」から選択でき、好みの1杯でおしゃれに乾杯シーンを演出します！

スイーツは、桃の香りが華やぐ「桃のショートケーキ」や大きなマンゴーの果肉がトッピングされた「マンゴープリン」など全5種。

旬の果実をふんだんに使用した、人気メニューを堪能できます。

土日祝限定「ピーチジュビレ」温かい桃のコンポートとバニラアイス

さらに、土日祝日限定で、温かい桃のコンポートとバニラアイスが絶妙なハーモニーを奏でる「ピーチジュビレ」を提供。

甘酸っぱいベリーのソースをアクセントにしたスペシャルデザートです☆

中段：桃やマンゴーを使用したセイボリー

セイボリーには、暑い季節にぴったりの爽やかな「桃のヴィシソワーズスープ」や「蒸し鶏とマンゴーのタルト」などをラインナップ。

フレンチシェフ・郄木が手掛ける、本格フレンチのメニューが堪能できるメニューです！

ローストビーフ

また、しっとりとジューシーに焼き上げたローストビーフに加え

下段：ホテルメイドのスコーン

ホテルメイドの焼き立てスコーンも提供。

20種類の茶葉が揃うティーセレクション「アムシュティー」

ほかでは味わえない、「ベイ・ビュー」ならではの贅沢な内容で、午後のひとときを満喫できます☆

イブニングハイティー 〜新緑の彩り〜

期間：〜2026年6月30日（火）※土・日を除く

時間：17:30〜21:00(最終入店19:00)

料金：11,000円(税・サ込)

メニュー：

●3段のハイティースタンド

【アペタイザー】

・空豆のポタージュ

・彩り野菜のプティサラダ

・フロマージュブランとバジルのムース

・海の幸のハーブマリネ

・サーモンと胡瓜のタルト ディルオイル

・アボカドと甘海老のカナッペ

・グリーンオリーブとドライトマト

・ズッキーニのマリネ アンチョビソース

【ホットディッシュ】

・ブロッコリーとヤングコーンのフリット ケイジャンスパイス風味

・あべどりもも肉のブロシェット チミチュリソース

・魚介のココット蒸し 生海苔のクリームソース

・新じゃが芋のフリット ローズマリー風味

●ハーブバターとパルミジャーノの薄焼きブレッド

●デザート

・抹茶ティラミスのヴェリーヌ ミントジュレのアクセント

●飲み物（フリーフロー）

・モエ・エ・シャンドン モエ・アンペリアル

・生ビール・赤ワイン/白ワイン

・ノンアルコールスパークリングワイン

・ウィスキー

・フレッシュグリーンカクテル6種・フレッシュグリーンモクテル4種

・ノンアルコールジン「GINNIE 東京ドライ」使用 ノンアルコールジントニック4種

・ソフトドリンク5種

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」では、新緑が美しい季節をテーマにした「イブニングハイティー 〜新緑の彩り〜」を2026年6月30日まで提供中。

爽やかな色合いの各種アペタイザー

爽やかな色どりや風味、季節の味わいのすべてに初夏を感じるメニューに仕立ています！

フレンチシェフ郄木が手がける旬素材を活かしたメニュー

料理は、フレンチ「ベイ・ビュー」の料理長 郄木による、旬の素材を活かした内容。

魚介のココット蒸しやもも肉のブロシェット

おしゃれなひとときが過ごせるイブニングハイティーです☆

グリーンが美しいカクテルやモクテル

20種以上の飲み物を好きなだけ楽しむことができ、モエ・エ・シャンドンやフレッシュグリーンが目を引くカクテル、モクテルなど多彩なドリンクを用意。

抹茶ティラミスのヴェリーヌ

横浜の華やかな夜景とピアノの生演奏とともに楽しむハイティーは、デートや女子会におすすめです！

芳醇に香る桃と、南国を思わせる鮮やかなマンゴーが彩る、夏のアフタヌーンティー。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」の「アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜」は、2026年6月1日から7月31日まで提供です☆

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※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

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