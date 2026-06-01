アマ球界の注目選手を紹介する「ドラフト報知」は、明星大の最速１５４キロ右腕・加藤宇（そら）投手（４年＝堀越）にスポットを当てる。首都大学リーグの２部ながら、１８５センチの長身から投げ込むストレートにスカウトから熱い視線が送られている。

宇宙の「宇」と書いて「そら」と読む。スケールの大きな加藤の投球は、名前のイメージとぴったり重なる。視察に訪れたスカウトは「何と言ってもストレートの速さが魅力」と声をそろえる。

春季リーグのラストゲームだった５月１６日の大東大戦は、通常の抑えではなく先発のマウンドへ。コンスタントに１４０キロ台後半をマークし、球数が９０球を超えた７回にも１５２キロをたたき出した。７回１／３を投げて得点を許さず、奪三振１１。「打者が分かっていても空振りするような直球を目指しています。スライダーにも自信があります」と胸を張った。今季は計３３イニングで４９三振。奪三振率は１３・３６に上る。

背番号は３８。エースなのに大きな数字を背負っているのには訳があった。「３ＸＯ（特大サイズ）のユニホームが好きなのですが、チームにほとんどなくて…。たまたま目に入ったのが、この番号でした」と笑って明かす。

最速が１６５キロを超え“米国の怪物右腕”として脚光を浴びているブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー（２４）を好きな投手に挙げる。「生まれは２年しか違わない。自分も、もっとストレートを速くしたい」。首都リーグの隠れた逸材の夢は、どこまでも大きい。（浜木 俊介）

◆加藤 宇（かとう・そら）２００４年１２月２９日、東京都生まれ。２１歳。堀越では２年夏からベンチ入り。３年夏の東東京大会は背番号１０で準々決勝敗退。明星大では２４年秋に２部リーグ戦デビュー。通算成績（全て２部）は２４試合７勝２敗、防御率１・２３。１８５センチ、９１・５キロ。右投右打。