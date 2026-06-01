これは真実か否か。元モーニング娘。の田中れいなが5月29日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演して、テレビの食レポについて言及した。

【映像】食レポについて本音を語る田中れいな

冒頭、田中はいつものように「田中れいなだよ〜」と元気に挨拶。MCの安田大サーカス・クロちゃんが「れいにゃといえば、いつものね」と、毎回スタッフが田中のために用意するドリンクを指すと、「いただきます。今日は外が暑かったので、チョコレートのスムージーみたいなやつにしました」とストローを吸った。

その後、「ん〜」としばらく味を嚙みしめた田中は、「生放送でさ、食レポむずくないですか？」とひと言。感想を待つクロちゃんが「いや、いや。あなたはそれ、新しいのを毎回（スタッフが）くれるんだから、言わないといけないでしょ、れいにゃさん」と笑うと、「みんなテレビの方たちって、食べてすぐしゃべるのは、あれ、カットされてますよね？」と投げかけた。

これにクロちゃんが「どういうこと？」と首を傾げる中、「だって、今の『ん〜』って味わう時間がないと、本当の味なんて言えないんだから」と持論と展開。クロちゃんが「いや、いや。そんなことないですよ。短い時間で結構、出してますよ」と説明すると、「マネしていいですか？テレビの人」と宣言した後、再びドリンクを飲み、「ん〜。美味しい！なんかチョコレートがすごいまろやかで。感触のチョコチップも入ってて、コクがある！…みたいな感じじゃないですか」と述べた。

この食レポにクロちゃんが「今の、しっかりコメントじゃんか」と感心すると、「味してないから、まだ」と返答。「うそでしょ！？」との反応には「『ん〜』とちゃんと味わう時間があって、『このチョコは…』って言いたい」と返し、「でも、テレビって急かされるから。食べて、ここ（口の中）にあるのに、『ん〜』の間にブワーっと言うこと考えて。なんとなく『甘い。まろやかでって言っておけばいいか』ってやってます。絶対、みんな」と断言した。

続けて、「人による。彦摩呂さんとかはたぶん、一瞬で味感じられると思う」とも付言。クロちゃんが「彦摩呂さんはいっぱいレポートしてるし、食べた瞬間のファーストインプレッションがすごいんじゃない？」と同調しつつ、「俺は結構、すぐ言ってカットされてる」と苦笑すると、田中は「芸能人ってつらい」とつぶやき、スタジオの爆笑を誘った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

