北野建設スキー部は1日、ノルディック複合で冬季五輪3大会連続メダリストの渡部暁斗氏（38）が同日付でゼネラルマネジャー（GM）に就任したと発表した。今後はチームのマネジメントおよびメンターとして選手の育成にあたるという。

同部は渡部GM、作山憲斗コーチ、横川朝治顧問の新体制も発表。選手は同GMの弟でノルディック複合の22年北京五輪団体銅メダリスト渡部善斗（34）、ジャンプ女子でミラノ・コルティナ冬季五輪個人ノーマルヒルと混合団体で銅メダルに輝いた丸山希（27）が所属している。

渡部暁氏は06年トリノ大会からミラノ・コルティナ大会まで冬季五輪に6大会連続出場。14年ソチ大会と18年平昌大会で個人ノーマルヒル銀メダル、22年北京大会では個人ラージヒルと団体で銅メダルを獲得した。W杯では通算19勝を挙げ、17〜18年シーズンには総合優勝に輝いた。

北野建設スキー部を通じての渡部暁氏のコメントは以下のとおり。

「この度、伝統ある北野建設スキー部のゼネラルマネージャーに就任いたしました。新たな立場に身の引き締まる思いですが、引き続き世界トップレベルで結果を残し続けるチームを目指してまいります。至らぬ点もあるかと思いますが、チームのさらなる飛躍と未来への礎を築けるよう尽力いたします」