小泉今日子＆小林聡美のNHKドラマ『団地のふたり』地上波放送が決定 7月から「ドラマ10」枠で【キャスト・スタッフ・あらすじ】
俳優・小泉今日子と小林聡美が共演したNHKドラマ『団地のふたり』が、7月から地上波で放送されることが決まった。「ドラマ10」枠（総合テレビ、毎週火曜 後10：00）で7月14日から放送される。全10回。
【画像】小泉今日子×小林聡美、撮り下ろし写真
50代、独身、実家暮らしという団地で生まれた幼なじみ2人の温かくユーモラスな友情の物語。2024年にBSで放送され、ささやかな日常がいとおしくなるドラマだと大きな反響を呼んだ。
■『団地のふたり』あらすじ
団地で生まれた幼なじみの野枝と奈津子。結婚したり羽振り良く仕事したり、若い頃は色々あったけれど、わけあって昭和な団地に戻ってきた。
小さな恥も誇りも、本気だった初恋のゆくえもお互いよく知っているから、今さらなにかを取り繕う必要もない。
一緒にご飯を食べてバカなことを言い合いながら、日々へこんだ心をぷーぷー膨らませている。
古くなった団地では、50代でも十分若手。
子どもの頃から知っているおじちゃん・おばちゃんの家の網戸を張り替えてあげたり、昭和な品をネットで売ってあげたり。
時代遅れの「ガラクタ」でも、どこかにいる誰かにとっては、きっと「宝物」。
運よく高値で売れたら、その日のご飯はちょっとだけぜいたくにする。
一方、新たに越してくる住人たちもそれぞれにワケありで。
助け合いながら、変わらないようで変わっていくコミュニティーがそこにある。
まったり、さらり、時々ほろり。
幸せってなんだろう。
今日もなんとか生きていく。
2026年7月14日（火）スタート 毎週火曜 午後10時〜10時45分（全10回）
※NHK ONE（新NHK プラス）で同時・見逃し配信予定
原作：藤野千夜
脚本：吉田紀子
音楽：澤田かおり
出演：小泉今日子 小林聡美 ／丘みつ子 由紀さおり 名取裕子 杉本哲太 塚本高史 ベンガル ／ 橋爪功
第3回ゲスト：仲村トオル 島かおり
第4回ゲスト：ムロツヨシ
第5回から登場：田辺桃子 前田旺志郎
第7回ゲスト：眞島秀和 市毛良枝
制作統括：八木康夫（テレパック） 勝田夏子（NHK）
演出：松本佳奈／金澤友也（テレパック）
【画像】小泉今日子×小林聡美、撮り下ろし写真
50代、独身、実家暮らしという団地で生まれた幼なじみ2人の温かくユーモラスな友情の物語。2024年にBSで放送され、ささやかな日常がいとおしくなるドラマだと大きな反響を呼んだ。
団地で生まれた幼なじみの野枝と奈津子。結婚したり羽振り良く仕事したり、若い頃は色々あったけれど、わけあって昭和な団地に戻ってきた。
小さな恥も誇りも、本気だった初恋のゆくえもお互いよく知っているから、今さらなにかを取り繕う必要もない。
一緒にご飯を食べてバカなことを言い合いながら、日々へこんだ心をぷーぷー膨らませている。
古くなった団地では、50代でも十分若手。
子どもの頃から知っているおじちゃん・おばちゃんの家の網戸を張り替えてあげたり、昭和な品をネットで売ってあげたり。
時代遅れの「ガラクタ」でも、どこかにいる誰かにとっては、きっと「宝物」。
運よく高値で売れたら、その日のご飯はちょっとだけぜいたくにする。
一方、新たに越してくる住人たちもそれぞれにワケありで。
助け合いながら、変わらないようで変わっていくコミュニティーがそこにある。
まったり、さらり、時々ほろり。
幸せってなんだろう。
今日もなんとか生きていく。
2026年7月14日（火）スタート 毎週火曜 午後10時〜10時45分（全10回）
※NHK ONE（新NHK プラス）で同時・見逃し配信予定
原作：藤野千夜
脚本：吉田紀子
音楽：澤田かおり
出演：小泉今日子 小林聡美 ／丘みつ子 由紀さおり 名取裕子 杉本哲太 塚本高史 ベンガル ／ 橋爪功
第3回ゲスト：仲村トオル 島かおり
第4回ゲスト：ムロツヨシ
第5回から登場：田辺桃子 前田旺志郎
第7回ゲスト：眞島秀和 市毛良枝
制作統括：八木康夫（テレパック） 勝田夏子（NHK）
演出：松本佳奈／金澤友也（テレパック）