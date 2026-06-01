１日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、新たな出演者として内科助教授・坂田が登場。坂田を演じた金井勇太はこの日、Ｘを更新し、１年前に自身に起こった出来事を明かし、朝ドラ出演についての感激をつづった。

金井が演じる坂田は、小野田（宮地雅子）の担当医で病状について「心臓がかなり弱っている。御家族がいるなら危篤の知らせを」とゆき（中井友望）に告げる。懸命に小野田を看護してきたゆきは動揺。付きっきりで看護をするが、小野田は意識が混濁し、ゆきのこともわからなくなる。坂田は「あの状態の患者にはよくあること」だといい、病状の回復は見込めないと言う。

金井は放送後にＸで「去年６／４に脳梗塞に遭ってからほぼ１年後に朝ドラやれていることに感無量です。大阪で本当に素晴らしい先生方に助けていただきました。心より感謝します」と１年前に脳梗塞を発症していたことを明かした。

そして「今度は私が治していきます。よろしくお願いします」と、ドラマ内での医師役に意欲を見せていた。

ファンからは「脳梗塞を患っておられたとは知りませんでした。そんな素振りも感じさせない金井さんの演技に感動しています」「療養大変だったと思います。くれぐれもお大事になさってください」など、驚きと労いの声が寄せられていた。