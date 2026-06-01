5月30日、都内で行われた自身の写真集『あんな』の発売記者会見に、タレントの村重杏奈（27）が出席した。

【映像】村重杏奈の“オトナ”のドレス姿＆キス顔

“人生最後の写真集“とうたい、テーマとして「オトナな女性」を掲げているという村重の写真集。今回こだわった点について聞かれると、次のように語った。

村重「村重は実はこんな感じで、もうすぐ28歳になる。結構大人。だから少し大人になりたいと。村重が思い切って大人になることで、『ギャル卒、脱ギャルしたい』と思っている女子たちの目標になればいいなと思ったし、村重自身もこの写真集をきっかけに、ガッツリ大人に振り切っていきたい。その“ターニングポイント”になればいいと思い、このタイミングで撮らせていただいた」

また、オーストラリアでの撮影中にあったハプニングを明かした。

村重「本当にびっくりした。私が撮影中にアイスを食べていたら、オーストラリアのおじさんがすごい距離で近づいてきた。『アイスが欲しいのかな』と思ったら、チューってキス顔をされて『え？』と（なった）。『村重、オーストラリアでもおじさんにモテるんだ』と思った。本当にフレンドリーで、ポップで気さくな村重みたいな方が多いんだなとびっくりした」

（『ABEMA Morning』より）