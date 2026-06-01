〈泣き声を止めるため乳幼児を殺したり、家族同士が殺し合ったり、青酸カリ入りのミルクが配られたり…40年間“沖縄戦の遺骨”を掘り続ける男が“英霊”という言葉に抱く“強烈な違和感”の正体〉から続く

沖縄戦において住民たちが逃げ込んだ自然洞窟「ガマ」。そこは現在も手付かずのまま残され、無数の死者たちの遺骨が眠っている。

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ドキュメンタリー映画『骨を掘る男』の監督・奥間勝也氏は、遺骨収集家の具志堅隆松氏とともにガマの奥深くへと潜入した。ヘッドライトの光だけを頼りに進む暗く湿った空間。声が闇に吸い込まれ、コウモリが飛び交う異空間には、当時の凄惨な「加害と被害の記憶」が何層にも堆積していたという。ここでは奥間氏の著書『骨を掘る男』（大和書房）の一部を抜粋。ガマで取材を行った一連の様子を紹介する。



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加害と被害の記憶

沖縄戦における日本軍の総数はおよそ10万人。そのうち2万数千人は、沖縄の男性たちを集めて急遽つくられた部隊だ。その中には、今の中学生や高校生くらいの年齢の少年少女たちで構成された「学徒隊」「鉄血勤皇隊」もあった。日本軍と行動を共にすることで加害の片棒を担いだ沖縄の人がいただろうし、住民を助けるために尽力した他都道府県出身の日本兵もいただろう。米軍に投降しようとして味方の日本兵に撃たれた兵隊もいる。「強制集団死」を生き残った人の中には、家族に手をかけてしまった自らの加害行為に生涯向き合った人もいる。

そのように、ミクロに見ていけば被害の中の加害、加害の中の被害という複雑な事態は常に起こっていただろう。だが先述したように、住民を巻き込んでの撤退戦を選択した日本軍の言動をマクロな視点で考えれば、日本軍による沖縄戦の意図が本土決戦に備えるための時間稼ぎであったことは明白である（*1）。沖縄は本土決戦のための「捨て石」とされた。

*1 沖縄戦を時間稼ぎとして捉えていたことは、日本軍側の記録からも読み取れる。主なものとして以下、3例を挙げる。

（1）1945年1月20日に大本営が定めた、日本本土決戦に備えるための作戦計画「帝国海軍作戦計画大綱」においては、「皇土特に帝国本土を確保する」ことを目的に掲げ、「小笠原諸島、沖縄本島以南の南西諸島を、皇土防衛のための縦深作戦 遂行上の前線」と規定していた。（防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』〈朝雲新聞社、1968年〉）

（2）大本営陸軍部の作戦部長だった宮崎周一は、第32軍からの増援要請に対して次のような結論に達した。「沖縄への海上輸送の危険を知りながら、たとい約束があったからといっても一兵たりとも惜しむべき本土防衛兵力をみすみす海没の犠牲にすることは自分の理性が納得しない」（防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』〈朝雲新聞社、1968年〉）。

（3）沖縄戦に配置された第32軍の高級参謀だった八原博通は戦後に書いた手記で次のように述べている。「19年末から20年初頭にかけて、中野学校出身の尉官級の将校数名がやってきた。彼らは、口を揃えて豪語する。『私どもは、沖縄戦に参加するのが任務ではない。沖縄戦が終わって、第32軍が全滅してから、活動を始める。沖縄を占領したアメリカ軍の行動を偵知して、東京に報告するのが任務です』」（八原博通『沖縄決戦 高級参謀の手記』〈読売新聞社、1972年〉）。

「軍官民共生共死」「戦陣訓」「皇民化教育」などは教育によって戦争の前から準備されていた。教育を受けた者であればあるほど国家や為政者に都合のいいような思考を持つ身体として飼い慣らされ、果ては自らの命を国のために投げ打つまでになってしまう。「お国のために」という思考の浸透は、やがて戦時体制に反対する声を封じ込め、自ら進んで戦争協力さえするようになる。その結果、戦場で夥しい数の無惨な死者を出すことになってしまった。

過去の過ちを繰り返さないはずだったのに

このような戦前の社会や教育のあり方に対し、大いなる反省を基に始まったのが戦後社会だった。それは戦前の価値観を否定し、新たな社会のあり方、教育のあり方を模索することだった。これまで何度も指摘され言い尽くされてきたことではあるが、何度でも繰り返し思い出す必要がある。これらを現在の状況へと再接続させ、批判的に捉え直していくことが必要不可欠だ。

しかし、現状を鑑みるにそれは十分ではないように感じる。

ここ10年のうちに集団的自衛権行使の容認、土地規制法、閣議決定された安保関連3文書など、十分な議論が尽くされぬまま、重要法案が決定されている。主権者の権利と安全に関わることが、主権者の預かり知らぬところで決められていく。それらを後押しするように、南西諸島の自衛隊配備、有事を想定した住民参加の避難訓練、自衛隊の地域活動への参加、ブルーインパルスのパフォーマンスなど、日常的に住民と軍隊が「一体」となる機会が増えつつある。様々な合わせ技によって悲劇が起きた沖縄戦と同様に、今まさに新たな合わせ技が作られているような気さえする。

「気づいたら戦争に反対できる空気ではなくなっていた」

多くの戦争体験者が口にする言葉だ。戦争を生き延びた体験者たちは、なぜ自分たちはそれを回避できなかったのかという問いを自らに差し向け続けていた。自分の体験や後悔を証言集や証言映像に残すことによって、生き残ったものとして責任を果たしたいと願う体験者は多い。その責任は 同時に、自分の子や孫たちが生きる未来への責任まで含まれている。自分の体験談を読んでもらい見てもらうことを期待して、未来を生きる私たちに問いかけている。その意味で、現代を生きる私 たちは戦争の記憶を書き残した体験者たちに呼び掛けられているのだ。沖縄戦におけるガマの中での住民被害については書けばキリがない。これらに関しては私がいうまでもなく様々な記録、証言、研究書などが多数あるので、そちらを参照されたい。

私がここで強調したいのは、遺骨収集が行われるガマや森という場所がこれまで述べてきたような沖縄戦の被害と加害の記憶が堆積した場所であるということだ。日米の軍隊による何層にも積み重なった被害、“集団自決”による被害の中の加害、それらが複雑に絡まり合った場所として人々に記憶され、文字に書かれているという事実だ。その一方で一切語られず、文字に残すことのできない出来事があることも私たちは忘れてはならない。

そのような事実を前提とした上で具志堅さんは現場に立っている。

遺骨が残されている可能性がある場所

現在、名前が付けられているようなガマから遺骨が発見されるのはほとんどない。その大部分は戦後数十年かけてすでに収集されているからだ。もちろん100％完全に収集されているわけでもないだろう。岩の隙間に残された骨片、長年の土や砂の堆積によって埋まってしまった遺骨が残されている可能性は十分にある。しかしそれらを見つけるには、根拠がある証言や記録などがなければ雲を掴むようなことになりかねない。だから具志堅さんをはじめ沖縄で遺骨収集をする方たちは、残された文献を頼りにしたり、沖縄戦の体験者の記憶や証言を基に収集を行う場所を限定していかなければならない。もちろん、沖縄戦から80年近くが経過している以上、収集活動そのものが遺骨が見つかる可能性が低いという前提から出発する必要があるのだが。

では、そんな状況の中でも遺骨が残されている可能性がある場所とはどんな所か？

おのずと行き着くのが、山や森や海岸線に点在する小規模のガマだ。ガマというよりは、岩と岩の間にできた数人が身を寄せ合うことのできるちょっとした空間である場合も多い。入り口が狭く出入りするのが困難であっても中に入れば立つことができる場所もある。形状は細長かったり、岩が屋根のように覆われていたり、縦穴だったり様々だ。広さはシングルベッドぐらいの狭いものから、広いと10畳ほどの部屋のような場所もある。兵士は籠城戦を展開したり一時凌ぎの退避場所として用いたかもしれないし、住民であれば家族や親戚たちみんなで身を隠していたかもしれない。最期には米軍から攻撃を受けたり、人知れず力尽きたり、“自決”を選ばされた人々も多くいたはずだ。その人たちの遺体は未だその場所に放置されたままになっている。

沖縄戦から70年以上経過したその場所は、人の手が入っていない場合が多い。現在では植物が覆い茂り、場所によっては風雨や土砂の流入によって土や葉っぱが堆積して地形が変わり、周囲の風景に溶け込んでいる。具志堅さんが遺骨収集する現場はそのような場所だ。

ガマ内部での感覚の変化

ガマの中は場所によって様々だが、総じて暗く、ジメジメしている。足元は土や泥でぬかるんでいる場所が多く、移動する際はできるだけそれらを避けて岩の上を歩いた。しかし、その岩も多湿のため滑りやすくなっていて注意が必要だ。具志堅さんはカバンを背負って鍬やスコップを持ち、私はカメラや三脚を持ちながら不安定な岩を踏み締めて歩く。頼りになるのはヘッドランプの灯りだけだ。だが、下ばかりを見ていると危ない。頭上に岩がせり出していたり、つらら石（天井から水滴が落ちる際に石灰石の成分が残り、それが長年かけてつらら状の石になったもの）があったりして、頭をぶつけることになる。

ガマまでの道すがら、あるいはガマの入り口付近では沖縄でおなじみのハブ（猛毒を持つ蛇）を見ることもある。ガマの内部にはヘッドライトの光にあつまる蛾のような小さな虫がいる程度だが、奥深くまで進むと急に奇妙な物音を聞くことがある、それはほとんどの場合、コウモリの鳴き声か羽ばたく音だ。私も何度かコウモリに襲撃されて（コウモリからしてみれば闖入者に対する威嚇なのかもしれないが）足を滑らせ、足元の岩に腿を打ちつけ怪我をした。

これは余談だが、撮影者が何らかのアクシデントで転んでしまった場合、当然ながら一番に考えるべきはカメラが壊れないようにすることだ。それを第一に優先して転倒した結果、見たこともない転び方をするときがある。カメラを持った手を上げて受け身が取れず背中から転ぶ者、カメラを抱き抱えたが故に豪快に顔から転ぶ者、等々。私も今回の撮影で何度かそうせざるを得ない転び方をして見事に身体を傷めた。幸いにもすべて軽傷で済んだが、毎回ひやりとする。

ガマ内部の環境は外気からの影響を受けにくく、内部はひんやりとした冷たさを感じる場所もあれば、湿気を含みむわっとする場所もある。ガマに入る者は、まずその温度と湿度の急激な変化を身体で感じることになる。それは心の有り様にも変化を及ぼし、異空間に足を踏み入れている、ということを意識下で感知する。人によっては「この先に進むことはできない」「気分が悪くなってきた」「早くここから早く出たい」という気持ちになるようだ。さらに鋭敏な人は「何か感じる」「背中がずーんと重たい」など、霊的なものとして受け取ることもある。

洞窟内に入ることへの恐怖

外気とは異なる温度や湿度、暗くて視覚が限定されていること、そして何より沖縄戦の際にここで大勢の人たちが命を落とした場所だという事実。それらの要素が絡み合ってガマに入る者の心身に作用する。

ガマの内部が静かであることも心身の変化に大きく影響しているように思う。静かなガマでは、自分が動く音がとても目立つ。反対にじっと動かずにいると静寂が際限なく続く。音が吸音されやすい場所もあり、そこで会話すると、自分の声が消えていくようで奇妙な心持ちになる。眼前の闇の先にブラックホールのようなものがあって、そこに声が吸い取られていくような感覚だ。

一方で、周囲の岩によって音が反響するような場所もある。内部に小川のように水が流れているガマもあって、そこでは常に水が流れる音が反響し合っている。ずっと聞いていると、ところどころで水の音とは別の音が聞こえるときがある。人の話し声のようにも聴こえるその音はおそらく幻聴のようなもので、反響し合った音でそう聞こえているのか、あるいはずっと同じ音を聞きすぎているせいなのか、わからない。これも先に挙げたように、様々な要因が絡み合った結果、私の体内で生成された感覚からくるものなのかもしれない。

そのせいか、一人で、あるいは具志堅さんと二人だけでガマにいると、確かに少しだけ怖くなる瞬間があった。暗さや静けさからくる精神的な変化は、身体的な恐怖を想像することを助長した。

例えば、ガマの中にいるときに地震が来たら岩盤崩落の可能性は一気に上がるだろうし、窪んだ岩場から落下して歩けなくなるような怪我でもすれば、どんなに声を上げても助けに来る人はいない。携帯電話の電波が届かない場所も多いので致命的なケースにもなりかねない。そのようなネガティブな想像が頭をよぎってしまうと、暗さと静けさも相まって恐怖に飲み込まれそうになる。そんな時はできるだけ体を動かし、目の前の作業に集中することで恐怖を払拭した。

ガマの中で作業することに恐れはないのか、具志堅さんに聞いてみたことがある。

「ガマの中とか、まあ、最初のうちは怖いと思うときもあったけど、続けていくうちに大丈夫になったのかね。危ないと思ったらどこもかしこも危ないから。慣れはあるとは思うけどさ」

一人でガマに入る場合や身の危険を感じる場所に立ち入るときは、入り口付近にカバンや持ち物の一部を置いて万が一の目印にしておくのだそうだ。あらかじめ予防線を張ることで心理的な負担を減らしているのかもしれない。こうも言っていた。

「もし自分に霊感があったとしたら、遺骨収集をこんなに長く続けることはできなかったはずよ。呼ばれすぎて（笑）。自分はさ、それについては鈍感で良かったと思っているよ」

「怖いという感覚を忘れなければ殺し合いをする戦場に行くことなんてできないはず」

しかし、あるときにはこれらとは相反するようなことも言っていた。

「怖いという感覚を持つことは大事なことですよ。その感覚は忘れないほうがいい」

それは沖縄で教員をしている方が具志堅さんにある質問をした際のことだった。「最近の子供たちは暗闇を極端に恐れているからか、ガマに入ることさえできない子供が多くなっている。これをどう考えれば良いか」。それを受けて先のように返答した後、具志堅さんは言葉を続けた。

「怖いという感覚を極限まで抑え込んで戦うのが兵隊であって、そういう人たちが戦場に駆り出されて殺し合いをする。怖いという感覚を忘れなければ殺し合いをする戦場に行くことなんてできないはず。だからそういう子にはそのことを伝えるのもいいのかもしれません。ガマが怖いと思って中まで入ることができなかった。その体験をしっかりと残すことでも学びになると思います」

ガマが普段の生活空間と異なる雰囲気を醸し出していることは間違いないだろう。その暗さや狭さ、温度や湿度が明らかに異なる空間に対して子供たちが恐怖心を抱くのも無理もないように思える。さらにほとんどの場合、子供たちはガマを訪問する前に沖縄戦の際にガマで何が起きたのかということについて事前学習を行なっている。それはガマを訪れる際に持っておくべき必須の知識だ。その知識はガマを訪れる人の想像力を刺激し、目の前の風景を一変させる可能性を秘めている。想像力豊かで繊細な子供の中に、目の前のガマの暗さと雰囲気に圧倒されて、事前に学んだ戦時中の熾烈な状況を喚起しすぎる者がいても不思議ではない。

〈「あと10センチ掘れば、戦没者に出会えるかもしれない」…沖縄の“ガマ”で骨を掘り続ける男性が明かす、40年以上“遺骨収集”を行い続ける一つの理由〉へ続く

（奥間 勝也／Webオリジナル（外部転載））