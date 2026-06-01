タレントの有吉弘行（51）が、5月31日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」で起きたハプニングを振り返った。

有吉は、5月25日に東京国際フォーラムで行われた「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」でMCを務めた。イベントには渡辺正行、片岡鶴太郎、爆笑問題らビッグネームがゲスト出演。「最後鶴瓶さんも来てくれて」と笑福亭鶴瓶も登場したが、「鶴瓶さんなんて記憶ないよ。ただお湯につけて終わりだよ。あんな大御所来てさ、お湯につけて終わりだよ」と冗談めかした。

鶴瓶がダチョウ倶楽部の定番芸「熱湯風呂」の巻き添えを食うシーンもあり、有吉は「変な体勢になっちゃってさ。鶴瓶さん死ぬんじゃないかと思った」と大笑い。「（カンニング）竹山さんなんて大慌てでさ。助けようとしてマイクをドボンと熱湯風呂に落としちゃってさ。音声さんカンカンだよ。高いんだからマイクなんて。素人だなと思ってさ」とイジった。

また「鶴瓶さんと太田（光）さんがごちゃごちゃしてたから、太田さんひっくり返して太田さん入れてやった」と自身が太田を熱湯風呂に押し込んだと明かし、「太田さんも『誰かに入れられた』って。『誰だよ誰だよ』って」と楽しげ。一方で「太田さんが鶴瓶さんのパンツ脱がせようとするから大変だった。『絶対パンツだけは脱がさないでください』って会場側から言われてたから。肥後（克広）さんも真っ青になってた」と再び笑っていた。