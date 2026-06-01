タレント・イモトアヤコの豪華ショットにフォロワーが沸いた。

１日にインスタグラムを更新し、「静香さんのシンフォニックコンサート 今年も行かせて頂きました」と歌手・工藤静香の公演を鑑賞したことを報告。「贅沢なフルオーケストラの音と静香さんの歌声にじわーーと感動しておりました」と感想を明かした。

続けて「コンサート後一緒に観させてもらった＠ｎａｏｋｏ＿ｉｉｊｉｍａ＿７０５＿ｏｆｆｉｃｉａｌ 直子さんと静香さんとパシャリ いい時間でした」とし、タレント・飯島直子との３ショットをアップ。この投稿には工藤が「またランチ行こうね」とコメントを寄せ、フォロワーは「さすがいもとさん！」「素敵なスリーショット」と絶賛した。

イモトは４月１９日の投稿で「静香さん＃ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙ お誕生日おめでとうございます」と工藤の５６歳誕生日を祝う様子をアップするなど、親交が深い。昨年２月２３日放送の日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）では、工藤の次女でモデルのＫｏｋｉ，と共演している。