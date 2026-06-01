【新定番】コメダ珈琲店のモーニングに「コーンスープ」がおすすめな理由 -「なるほどぉ!!考えたことなかった」「まじで美味しいからこれ!」と話題

【新定番】コメダ珈琲店のモーニングに「コーンスープ」がおすすめな理由 -「なるほどぉ!!考えたことなかった」「まじで美味しいからこれ!」と話題