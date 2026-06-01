アストロズの今井達也投手（２８）は３１日（日本時間１日）に本拠地ヒューストンでのブルワーズ戦に先発し、６回を３安打２失点で３敗目（２勝）を喫した。防御率５・５２。チームは０―２で敗れ、借金７となった。

１回、２回は三者凡退で終えた。続く３回は安打と四球で一死一、三塁のピンチを招くもイエリチをスライダーで空振り三振、続くミッチェルもスライダーで二ゴロを打たせて無失点で切り抜けた。

しかし、３回裏二死満塁と相手先発ミジオロウスキーを攻めながら得点できなかったことで流れを渡した。４回一死後、ボーンに右前打されると続くバウアーズを追い込んでから３球ファウルで粘られた７球目、外角高めのスライダーを流し打ちで左翼席に運ばれて２点を先制された。甘い球ではなかったがうまく打たれた。

５回は先頭ハミルトンを四球で歩かせると盗塁と犠打で一死三塁もイエリチを外角高めのフォーシームでバットに空を切らせ、ミッチェルもフォーシームで左飛に仕留めた。６回は三者凡退で片付けた。１１０球はメジャー移籍後最多だったが、６回に最速の９７・６マイルを記録。最後まで球速は落ちなかった。

この日はフォーシーム５７球（５２％）とスライダー４７球（４３％）の２球種で組み立て、前回のツインズ戦の６回無安打、無失点の快投に続き、２試合連続のクオリティースタート（６回以上投げ、自責点３以下）を達成した。いよいよ本領発揮だ。