【トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 サイクロンマグナム（ブルーメタリックVer.）＆ハリケーンソニック（レッドメタリックVer.）】 7月10日 発売予定 価格：3,300円

タカラトミーは、ミニカー「トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 サイクロンマグナム（ブルーメタリックVer.）＆ハリケーンソニック（レッドメタリックVer.）」を通販サイト「タカラトミーモール」にて予約受付を開始した。発売は7月10日を予定し、価格は3,300円。

本商品はTVアニメ「爆走兄弟レッツ＆ゴー!!」30周年を記念して、サイクロンマグナムとハリケーンソニックを特別仕様のトミカとして商品化したもの。

サイクロンマグナムはブルーメタリック、ハリケーンソニックはレッドメタリックのボディとなっており、クリア仕様のウイング、シャーシ、タイヤなども特別仕様のカラーリングとなっている。

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