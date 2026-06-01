江頭2:50がアサヒビールと開発したアサヒ EGA BEER全国発売決定
アサヒビール株式会社は、新商品のテスト販売サイト「アサヒ空想 開発局」がタレントの江頭2:50と共同開発したビール『アサヒ EGA BEER（アサヒ エガビアー）』を６月２日から全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの酒類販売店にて数量限定で販売する。
『アサヒ EGA BEER』は“ビール好きの江頭2:50さんと本気でつくった、ビール好きのためのビール”をコンセプトに、江頭2:50とアサヒ空想開発局が共同開発したビール。2025年秋、アサヒ空想開発局でのテスト発売時には大好評。再販希望の声を受けて全国発売が決定し、新たに缶500mlも登場。
味は、好評だった「UMASHIRA TASTE（ウマシラ テイスト）」をそのままに、６種のホップを使用することで豊かなコクと香り、苦みが感じられ、「スーパードライ」と同じ酵母を使用し、すっきりとしたキレのある後味を実現。
今回、パッケージデザインもリニューアルし全４種展開。江頭2:50の特徴である下半身の黒タイツと上半身のカラーリングを反映しつつ、全国販売にあたり江頭2:50のYouTube チャンネル「エガちゃんねる」でおなじみの覆面スタッフ「ブリーフ団」をイメージした「B」の文字をあしらった黒色のデザインも。また、500mlの缶体には「ひょっこりエガちゃん」が描かれている。
なお、商品開発の様子はYouTubeのアサヒグループ公式チャンネル「エガちゃんねる」で配信しており、総再生数は530万回を突破。2026年５月中旬でエガちゃんねる掲載動画のコメント数は7,000 件を超え、全動画の総いいね数は7.6万件を獲得。
そして、６月２日から江頭2:50が出演するWEB CMを公開。この動画では、江頭2:50のトレードマークともいえるシルエットが連続して流れ、商品開発の様子やその過程で生まれた名言を振り返りつつ、最後は江頭2:50が『アサヒ EGA BEER』を飲み「買ってくれよな！」の一言で締めくくる。
また、「アサヒ空想開発局」では『アサヒ EGA BEER』と江頭2:50による笑いと音楽の祭典「エガフェス 2026」がコラボしたオリジナルグッズ、Tシャツ（3,500 円）、ステッカー（３種１セット/600円）、缶バッジ（３種１セット/500円）を販売中。
江頭2:50は『アサヒ EGA BEER』全国発売にあたって「俺がアサヒビールと全力で作ったEGA BEER、全国で販売されるぜ〜！うましら〜だから、お店で見かけたら絶対手に取ってくれよな！」とコメントしている。
『アサヒ EGA BEER』は“ビール好きの江頭2:50さんと本気でつくった、ビール好きのためのビール”をコンセプトに、江頭2:50とアサヒ空想開発局が共同開発したビール。2025年秋、アサヒ空想開発局でのテスト発売時には大好評。再販希望の声を受けて全国発売が決定し、新たに缶500mlも登場。
今回、パッケージデザインもリニューアルし全４種展開。江頭2:50の特徴である下半身の黒タイツと上半身のカラーリングを反映しつつ、全国販売にあたり江頭2:50のYouTube チャンネル「エガちゃんねる」でおなじみの覆面スタッフ「ブリーフ団」をイメージした「B」の文字をあしらった黒色のデザインも。また、500mlの缶体には「ひょっこりエガちゃん」が描かれている。
なお、商品開発の様子はYouTubeのアサヒグループ公式チャンネル「エガちゃんねる」で配信しており、総再生数は530万回を突破。2026年５月中旬でエガちゃんねる掲載動画のコメント数は7,000 件を超え、全動画の総いいね数は7.6万件を獲得。
そして、６月２日から江頭2:50が出演するWEB CMを公開。この動画では、江頭2:50のトレードマークともいえるシルエットが連続して流れ、商品開発の様子やその過程で生まれた名言を振り返りつつ、最後は江頭2:50が『アサヒ EGA BEER』を飲み「買ってくれよな！」の一言で締めくくる。
また、「アサヒ空想開発局」では『アサヒ EGA BEER』と江頭2:50による笑いと音楽の祭典「エガフェス 2026」がコラボしたオリジナルグッズ、Tシャツ（3,500 円）、ステッカー（３種１セット/600円）、缶バッジ（３種１セット/500円）を販売中。
江頭2:50は『アサヒ EGA BEER』全国発売にあたって「俺がアサヒビールと全力で作ったEGA BEER、全国で販売されるぜ〜！うましら〜だから、お店で見かけたら絶対手に取ってくれよな！」とコメントしている。