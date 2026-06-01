【きょうから】神保町の書店に期間限定の“オリコン棚” 「オリコン上半期“本”ランキング」TOP10作品を紹介
オリコンはきょう6月1日から7月31日までの2ヶ月間、直木賞作家・今村翔吾氏が手がける東京都・神保町のシェア型書店「ほんまる」に、棚主として期間限定で出店する。
【上半期ランキング】『すごい習慣大百科』に続くのは…BOOKランキングTOP10、売上部数を発表！
シェア型書店とは、個人や企業が書店の中にある本棚の一部を借りて「棚主」として自分の好きな本などを自由に並べて販売できる形態の書店。
オリコンの棚では、5月26日に発表した「第19回 オリコン上半期“本”ランキング 2026」より、単行本などの一般書籍部門にあたる「オリコン上半期BOOKランキング 2026」および文庫作品の売上をまとめた「オリコン上半期文庫ランキング 2026」の各TOP10作品を展示・販売している。
同店の営業時間は、午前11時30分から午後7時まで。お盆・年末年始をのぞき年中無休。
【上半期ランキング】『すごい習慣大百科』に続くのは…BOOKランキングTOP10、売上部数を発表！
シェア型書店とは、個人や企業が書店の中にある本棚の一部を借りて「棚主」として自分の好きな本などを自由に並べて販売できる形態の書店。
オリコンの棚では、5月26日に発表した「第19回 オリコン上半期“本”ランキング 2026」より、単行本などの一般書籍部門にあたる「オリコン上半期BOOKランキング 2026」および文庫作品の売上をまとめた「オリコン上半期文庫ランキング 2026」の各TOP10作品を展示・販売している。
同店の営業時間は、午前11時30分から午後7時まで。お盆・年末年始をのぞき年中無休。