ホンダ斬新「“2列6人乗り”ミニバン」に反響殺到！

ファミリー層を中心に圧倒的な支持を集めている「ミニバン」は、一時のブームを越えて完全に人気カテゴリとして定着しています。

この市場に各メーカーが多種多様なモデルを投入するなか、ホンダはかつて「非常に珍しいシートレイアウト」を採用したモデルを展開していました。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ斬新「“2列6人乗り”ミニバン」です！（31枚）

それが、2004年に誕生した「エディックス」です。

一般的なミニバンが3列シートを採用して多人数乗車を実現しているのに対し、この車両は2列シートのまま6人が乗車できるという、極めて挑戦的なパッケージングを持っていたのです。

エディックスの最大の特徴は、「3×2（スリー・バイ・ツー）」と呼ばれる独特のシートレイアウトにあります。

運転席と助手席の間に独立したセンターシートを設けることで、前列に3人、後列にも3人が並んで座ることを可能にしていました。

しかし、単にシートを横に並べただけでは、乗員同士の肩がぶつかり合って窮屈になってしまいます。

そこでホンダは、前後のセンターシートを独立して後方へ大きくスライドさせる機構を採用。

これにより、隣り合う乗員の肩の位置が前後でずれる「V字型」の配置となり、大人3人が横に並んでも快適に過ごせる空間を確保していたのです。

この構造を実現するため、エディックスの車体幅は当時の同クラスの車両としては異例となる1795mmに設定されました。

一方で、全長は4300mm弱とコンパクトカー並みに抑えられており、幅広でありながら縦には短いという独特のプロポーションを形成。

また、3列目のシートが存在しないため、6人がフルに乗車した状態でもその後方には広大な荷室空間が確保されており、ベビーカーやレジャー用品などを余裕で積み込むことができました。

このユニークな設計は、とくに小さな子どもを持つファミリー層を主なターゲットとして想定したもの。

子どもを前席の中央に座らせることで、運転する親と助手席の親が子どもを挟んで川の字のように並ぶことができ、車内でのコミュニケーションが深まるという新しい価値を提案しました。

親の目の届く位置に子どもを乗せられる安心感は、他の車では得られない独自の魅力だったのです。

SNSなどインターネット上の自動車コミュニティでは、このエディックスに対して当時を懐かしむ声や、そのコンセプトを再評価する声が数多く見受けられます。

当時のユーザーからは、「子どもを真ん中に乗せて川の字でドライブするのが本当に楽しくてサイコーだった！」「あの親子の密着感はエディックスでしか絶対に味わえない一生の宝物です」といった、独自のシート配置が生み出す家族との思い出を語る声が寄せられています。

また、「横幅は広いけど全長が短いから、運転してみるとめちゃくちゃ小回りが利いて運転しやすかったね」「車幅があって、実はコーナリングでの安定感も凄かった」「インテグラタイプRから乗り換えたけど運転が楽しくて満足してたなぁ」など、意外な取り回しと走りの良さを絶賛するコメントも。

さらに、「今の時代こそ、こういう家族の会話が増えるクルマを復活させるべき」「今のホンダの技術でもう一度作ってください！」と、後継モデルとしての復活を熱望するファンの声までありました。

当時、日本のミニバン市場におけるメインストリームが乗り降りに便利なスライドドア車へと移行していくなか、一般的なヒンジドアを採用していたエディックスは徐々に販売面で苦戦。

2009年には生産を終了し歴史に幕を下ろしましたが、横一列に並んで座るという独自の空間作りは、移動中のコミュニケーションのあり方に一石を投じたことは間違いないでしょう。

エディックスは、他社にはない独創的なアイデアを形にする、ホンダらしい挑戦的なクルマ作りの精神を象徴する一台として、今もなお記憶に留められています。