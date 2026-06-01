ナムコ「ミッフィー キャンペーン」開催！ フルーツをあしらった新作プライズが登場
ミッフィーとバンダイナムコアミューズメントのキャンペーン企画「ミッフィーアミューズメントキャンペーン2026 in ナムコ」が、6月5日（金）〜7月12日（日）の期間、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン（以下：ナムクレ）」で開催される。
【写真】優しい色合いに癒やされる〜！ クッションなど新作プライズ一覧
■梅雨のおうち時間を彩るグッズ
今回開催される「ミッフィーアミューズメントキャンペーン2026 in ナムコ」は、カラフルなフルーツをあしらったミッフィーのかわいい景品＆特典が数量限定で展開される企画。
ラインナップには、フルーツ柄のキュートな洋服を着た「特大サイズぬいぐるみ」や、優しい色合いに癒やされる「おおきなスクエアクッション」など、梅雨のおうち時間を彩るグッズが並ぶ。
また、おしゃれで普段使いにぴったりな「マーカー付きドリンクボトル」が用意されるほか、集めたくなる「ぬいぐるみマスコット」と「クリアストラップ付きキーホルダー」もそろう。
さらに、オリジナル特典がもらえるキャンペーンも実施。6月5日（金）からの第1弾は対象機に500円投入で「ステッカー」が、6月19日（金）からの第2弾は対象機に1000円投入で「ミニ巾着」がゲットできる。
なお、「ナムクレ」は対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとにもらえる引換券と交換で、オリジナル特典をプレゼント。6月19日（金）以降「ステッカー」が残っている場合は、指定金額に合わせて好きな特典を選べる。（表示価格は全て税込み）
【写真】優しい色合いに癒やされる〜！ クッションなど新作プライズ一覧
■梅雨のおうち時間を彩るグッズ
今回開催される「ミッフィーアミューズメントキャンペーン2026 in ナムコ」は、カラフルなフルーツをあしらったミッフィーのかわいい景品＆特典が数量限定で展開される企画。
また、おしゃれで普段使いにぴったりな「マーカー付きドリンクボトル」が用意されるほか、集めたくなる「ぬいぐるみマスコット」と「クリアストラップ付きキーホルダー」もそろう。
さらに、オリジナル特典がもらえるキャンペーンも実施。6月5日（金）からの第1弾は対象機に500円投入で「ステッカー」が、6月19日（金）からの第2弾は対象機に1000円投入で「ミニ巾着」がゲットできる。
なお、「ナムクレ」は対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとにもらえる引換券と交換で、オリジナル特典をプレゼント。6月19日（金）以降「ステッカー」が残っている場合は、指定金額に合わせて好きな特典を選べる。（表示価格は全て税込み）