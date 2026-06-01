TBS古谷有美アナウンサー（38）が1日、インスタグラムを更新。同社を退社したと発表した。

「5月31日をもちましてTBSテレビを退社致しました。15年間、本当にありがとうございました」と感謝した。

今後については「フリーランスという立場でより深く丁寧に、好きという気持ちを共有することを大切に家族を支えながら歩んで参ります」と宣言した。

古谷は北海道恵庭市出身で上智大外国語学部英語学科卒業後の11年にTBS入社。20年7月に結婚と妊娠を発表し、同年12月に第1子男児を出産。22年9月に第2子女児、25年には第3子男児を出産。

以下、発表全文。

みなさまへご報告です。

5月31日をもちましてTBSテレビを退社致しました。15年間、本当にありがとうございました。

小学生のころ、国語の教科書を声に出して読むことがただただ好きな子どもでした。

TBSアナウンサーとして

教科書何冊分かもわからないほど沢山の原稿を読んだ日々。

本当に幸せなことを仕事にできたのだと思います。

これまで育ててくださった方々へ心より感謝申し上げます。

今後は、フリーランスという立場でより深く丁寧に、好きという気持ちを共有することを大切に家族を支えながら歩んで参ります。

これからも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

2026年6月1日

古谷有美