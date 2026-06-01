トロットロなす×半熟卵が背徳級！甘辛だれしみしみ『なすの牛すき煮』ご飯泥棒おかず

甘辛い煮汁をたっぷり吸った、とろっとろのなすに悶絶……！ 見た瞬間から食欲を刺激すること間違いなしの『なすの牛すき煮』。

つやつやのなす、味の染みた牛肉、そしてとろ〜り半熟卵の組み合わせは、まさに背徳級のおいしさ。じゅわっとあふれるうまみに、思わず白ご飯をかき込みたくなります！

『なすの牛すき煮』のレシピ

材料（2人分）

なす……4個（約320g）

牛こま切れ肉……150g

玉ねぎ……1/2個（約100g）

半熟ゆで卵（熱湯で6分程度ゆでたもの）……1個

〈煮汁〉

砂糖……大さじ2

しょうゆ……大さじ2

酒……大さじ2

みりん……大さじ1

サラダ油

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

なすはへたを取り、縦半分に切る。皮目に斜めに5mm間隔の浅い切り込みを入れ、長さを半分に切る。玉ねぎは幅2cmのくし形切りにする。〈煮汁〉の材料は混ぜる。

（2）煮る

フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、なすを皮目を下にして並べ入れ、3分ほど焼いたら上下を返す。牛肉、玉ねぎを加えて肉の色が変わるまで炒める。煮汁を加え、1〜2分煮る。器に盛り、半熟卵を割ってのせる。

POINT

なすはくたっと、玉ねぎは少しシャキッとしているくらいが、食感の違いが出てGOOD。

うまみたっぷりの煮汁ごと、最後まで堪能したくなる一皿。おいしさ全部盛りの〈ご飯泥棒おかず〉、ぜひ熱々でどうぞ！

しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ 料理家 料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）