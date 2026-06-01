トロットロなす×半熟卵が背徳級！甘辛だれしみしみ『なすの牛すき煮』ご飯泥棒おかず
甘辛い煮汁をたっぷり吸った、とろっとろのなすに悶絶……！ 見た瞬間から食欲を刺激すること間違いなしの『なすの牛すき煮』。
つやつやのなす、味の染みた牛肉、そしてとろ〜り半熟卵の組み合わせは、まさに背徳級のおいしさ。じゅわっとあふれるうまみに、思わず白ご飯をかき込みたくなります！
『なすの牛すき煮』のレシピ
材料（2人分）
なす……4個（約320g）
牛こま切れ肉……150g
玉ねぎ……1/2個（約100g）
半熟ゆで卵（熱湯で6分程度ゆでたもの）……1個
〈煮汁〉
砂糖……大さじ2
しょうゆ……大さじ2
酒……大さじ2
みりん……大さじ1
サラダ油
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
なすはへたを取り、縦半分に切る。皮目に斜めに5mm間隔の浅い切り込みを入れ、長さを半分に切る。玉ねぎは幅2cmのくし形切りにする。〈煮汁〉の材料は混ぜる。
（2）煮る
フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、なすを皮目を下にして並べ入れ、3分ほど焼いたら上下を返す。牛肉、玉ねぎを加えて肉の色が変わるまで炒める。煮汁を加え、1〜2分煮る。器に盛り、半熟卵を割ってのせる。
POINT
なすはくたっと、玉ねぎは少しシャキッとしているくらいが、食感の違いが出てGOOD。
うまみたっぷりの煮汁ごと、最後まで堪能したくなる一皿。おいしさ全部盛りの〈ご飯泥棒おかず〉、ぜひ熱々でどうぞ！
教えてくれたのは…
しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ
料理家
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料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。
（『オレンジページ』2026年5月17日号より）