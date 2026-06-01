ストレッチでケガ予防＆疲労軽減！体幹を効率よく鍛える3STEPとは？【プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本】

ストレッチでケガ予防＆疲労軽減！体幹を効率よく鍛える3STEPとは

体のスイッチオン！ ストレッチの重要性

ストレッチでケガ予防＆疲労軽減

ストレッチをやることでトレーニングの効果が大きく変わります。まず、ストレッチが筋肉の緊張をゆるめ、血流をよくします。

その結果、酸素や栄養素が全身に行き渡りやすくなり、疲労物質である乳酸が体にたまることを防ぎます。つまり、疲れにくくなるのです。関節への負担も減りケガ防止にもつながります。

一方、ストレッチをせず筋肉がかたいままトレーニングをすれば、可動域が広がらず、動かす筋肉に無理な力をかけることになります。

ちょっと負荷をかけただけで痛めてしまうことになりかねません。ストレッチはトレーニングとセットで行いたい大切なプロセスなのです。

体幹を構成する筋肉は・・・・・・

体の前後左右ぐるりと1周

ストレッチで刺激を与える→体幹にスイッチが入る

体幹を効率よく鍛える3STEP

体を無理なく動かすためには、筋肉をほぐすストレッチと、トレーニング効果を高めるドローインをセット行いましょう。体幹トレーニングの効果をより実感できます。

1STEP：ストレッチ 柔軟性アップ

筋肉の柔軟性やバランスを高め、ケガを防止。

2STEP：ドローイン 体の軸を安定させる

体幹強化に必要なインナーマッスルを鍛える。

3STEP：体幹トレーニング 全身を引き締める

筋肉の動きをスムーズにし、全身を引き締める。

【出典】『プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本』著：木場克巳