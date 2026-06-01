ストレッチでケガ予防＆疲労軽減！体幹を効率よく鍛える3STEPとは？【プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本】
ストレッチでケガ予防＆疲労軽減！体幹を効率よく鍛える3STEPとは
体のスイッチオン！ ストレッチの重要性ストレッチでケガ予防＆疲労軽減
ストレッチをやることでトレーニングの効果が大きく変わります。まず、ストレッチが筋肉の緊張をゆるめ、血流をよくします。
その結果、酸素や栄養素が全身に行き渡りやすくなり、疲労物質である乳酸が体にたまることを防ぎます。つまり、疲れにくくなるのです。関節への負担も減りケガ防止にもつながります。
一方、ストレッチをせず筋肉がかたいままトレーニングをすれば、可動域が広がらず、動かす筋肉に無理な力をかけることになります。
ちょっと負荷をかけただけで痛めてしまうことになりかねません。ストレッチはトレーニングとセットで行いたい大切なプロセスなのです。
体幹を構成する筋肉は・・・・・・
体の前後左右ぐるりと1周
ストレッチで刺激を与える→体幹にスイッチが入る
体幹を効率よく鍛える3STEP
体を無理なく動かすためには、筋肉をほぐすストレッチと、トレーニング効果を高めるドローインをセット行いましょう。体幹トレーニングの効果をより実感できます。
1STEP：ストレッチ 柔軟性アップ
筋肉の柔軟性やバランスを高め、ケガを防止。
2STEP：ドローイン 体の軸を安定させる
体幹強化に必要なインナーマッスルを鍛える。
3STEP：体幹トレーニング 全身を引き締める
筋肉の動きをスムーズにし、全身を引き締める。
【出典】『プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本』著：木場克巳