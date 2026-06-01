今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2026年6月1日（月）〜6月7日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月1日（月）〜6月7日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
おしゃれをするのが楽しくなる1週間。クローゼットを整理すると、今の自分に似合うものと、そうでないものの区別がついてくるようです。状況に合わせて、ファッションで自己表現できると、交友関係もうまくいくでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
楽しい気分になるほど、散財しやすくなるので気を付けましょう。何か購入するときは、長く使えるものや品質にこだわると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【山羊座（やぎ座）】
おしゃれをするのが楽しくなる1週間。クローゼットを整理すると、今の自分に似合うものと、そうでないものの区別がついてくるようです。状況に合わせて、ファッションで自己表現できると、交友関係もうまくいくでしょう。
楽しい気分になるほど、散財しやすくなるので気を付けましょう。何か購入するときは、長く使えるものや品質にこだわると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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