韓国株最高値、GSがサムスン電子とSKハイニックスの目標引き上げ



東京時間10:05現在

韓国総合株価指数 8700.93（+224.78 +2.65%）



米イラン合意期待低下にもかかわらず、韓国株は大幅上昇し史上最高値をつけている。



輸出が過去最高を記録したことがハイテク株を押し上げている。世界的なAIブームによる半導体出荷増を受け5月の輸出は前年同月比53%増の878億ドルに達し、過去最高を更新した。韓国輸出の約38%を半導体が占める。



サムスン電子は5%超上昇し上場来高値をつけている。米ゴールドマンサックスが株価目標を36万ウォンから48万ウォンに大幅に引き上げた。AI需要が供給を上回り続けることから、HBM価格が27年以降、大幅に上昇すると見ている。また、GSはSKハイニックスの目標株価も180万ウォンから350万ウォンに引き上げた。

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