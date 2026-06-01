タレントの有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める31日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。“芸能界の生き字引”からの差し入れについて語った。

25日に東京国際フォーラムで行われた「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」についてトーク。後輩にあたる有吉はイベントでMCを務め「爆笑（問題）さんなんかも来てくれて。爆笑さんは爆笑さんで、いろいろラジオでもお話ししてくれてただろうし」と振り返り、「高田文夫先生なんかも」と放送作家の高田文夫氏に言及した。

有吉は「当然高田先生のジョークなんだけどさ、俺だけ差し入れもらってさ」と笑いながら報告。「『お前だけが頼りってのも情けない』って袋に書いてあって。最大の賛辞をいただきました。『有吉よく頑張った』と」と激励のコメントとともに差し入れを受け取ったという。

また「ダチョウにも差し入れなく。出川（哲朗）さんにも松村（邦洋）さんにも差し入れなく、俺だけに差し入れいただきました」と強調し、「生き字引にあんな素晴らしい差し入れとメッセージいただいて、大満足でございますけど」と大笑いしていた。