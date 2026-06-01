よく見かける「feat.（フィーチャリング）」とは？　「コラボ」との違いをプロが解説「スタート地点が違う」

今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる、SUPER EIGHTの冠番組『EIGHT-JAM』。

5月31日（日）の同番組では、「フィーチャリング特集」が放送された。

【映像】「feat.（フィーチャリング）」と「コラボ」の違いとは？

今回スタジオにはトークゲストで郄橋ひかる、高橋茂雄（サバンナ）が出演したほか、アーティストゲストとしてAK-69、STUTS、KMらHIPHOPの最前線で活躍する3人が登場。

Awichや宇多田ヒカル、小沢健二、Suchmos、RADWIMPSなどの数々の名曲とともに、“フィーチャリング”を解剖した。

誰しも一度は目にしたことがある「feat.」の表記。番組では、“フィーチャリング”とは何か、“コラボ”とどう違うのか、アーティストゲストが解説を行った。

AK-69によれば、“フィーチャリング”では主体となるアーティストの曲に他のアーティストが参加するのに対し、“コラボ”では2組のアーティストが対等に曲を作るのだそう。

「たとえば“AK-69 feat. STUTS”って言ったら、僕の作品の中にSTUTSが入ってくる」とAK-69は説明した。

STUTSは、“コラボ”だとアーティスト同士で最初から話し合って曲作りをするが、“フィーチャリング”だとある程度完成した曲の中に参加することが多いと解説。

さらに、「スタート地点が違う」と指摘したKMは、「コラボ曲を作るぞってなると共同名義になると思うんですけど、“フィーチャリング”は、（曲が）できてセカンドバースをどうしよう、後半どうしようかなってときに、違う色が入ってもらえたら嬉しいみたいな」と語った。