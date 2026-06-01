１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円４６銭前後と前週末の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安で推移している。



５月２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円２７銭前後と前日に比べ３銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米国とイランの和平協議の行方を見極めたいとして方向感は乏しかった。



この日の東京市場のドル円相場は上伸し、午前９時５０分すぎに１５９円４７銭をつけた。米ニュースサイトのアクシオスが５月３０日に「トランプ米大統領がイランとの戦闘終結の合意案について、高濃縮ウランの処分に関する具体的な記述を入れる修正を求めた」と報じ、再び不透明感が浮上したことから「有事のドル買い」が入りやすくなっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４８ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００１０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８５円７３銭前後と同３５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS