　オーストラリアサッカー協会は1日、北中米ワールドカップに臨むオーストラリア代表メンバーを発表した。Jリーグからはアルビレックス新潟DFジェイソン・ゲリアとFC町田ゼルビアFWテテ・イェンギが選出された。

　イェンギは世代別代表を含めて今回が初招集。メンバー発表直前の親善試合もメンバー外だった中でサプライズ選出を果たした。今季はリビングストン(スコットランド)からの期限付き移籍で町田に加入し、J1百年構想リーグ15試合3ゴールとAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)7試合3得点を記録している。

　FWクリスティアン・ボルパト(サッスオーロ)も初招集でのW杯参戦となる。世代別イタリア代表歴を持つ22歳は、5月29日に国際サッカー連盟(FIFA)からオーストラリア代表としての登録が認められたばかり。今季のセリエAでは24試合2ゴール4アシストを記録している。

　オーストラリアはグループリーグでトルコ、アメリカ、パラグアイと対戦する。

▽GK

パトリック・ビーチ(メルボルン・C)

ポール・イッゾ(ラナース/デンマーク)

マシュー・ライアン(レバンテ/スペイン)

▽DF

アジズ・ベヒッチ(メルボルン・C)

ルーカス・ヘリントン(コロラド・ラピッズ/アメリカ)

ジェイソン・ゲリア(新潟/日本)

カイ・トレウィン(ニューヨーク・C/アメリカ)

ミロシュ・デゲネク(APOEL/キプロス)

ジェイコブ・イタリア-ノ(グラーツァー/オーストリア)

ジョーダン・ボス(フェイエノールト/オランダ)

アレッサンドロ・チルカーティ(パルマ/イタリア)

キャメロン・バージェス(スウォンジー・C/イングランド)

▽MF

ポール・オコン・エングストラー(シドニーFC)

キャメロン・デブリン(ハーツ/スコットランド)

エイデン・オニール(ニューヨーク・C/アメリカ)

ジャクソン・アーバイン(ザンクト・パウリ/ドイツ)

コナー・メトカーフ(ザンクト・パウリ/ドイツ)

アイディン・フルスティッチ(ヘラクレス/オランダ)

{{ライリー・マッグリー(ミドルスブラ/イングランド)

▽FW

クリスティアン・ボルパト(サッスオーロ/イタリア)

テテ・イェンギ(町田/日本)

モハメド・トゥーレ(ノリッジ/イングランド)

ネストリ・イランクンダ(ワトフォード/イングランド)

アワー・マビル(カステリョン/スペイン)

マシュー・レッキ-(メルボルン・C)

ニシャン・ベルピレイ(メルボルン・V)