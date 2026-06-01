オーストラリア代表のW杯メンバー発表!! Jリーグから2人選出、町田FWイェンギは世代別含めて初招集の“サプライズ”
オーストラリアサッカー協会は1日、北中米ワールドカップに臨むオーストラリア代表メンバーを発表した。Jリーグからはアルビレックス新潟DFジェイソン・ゲリアとFC町田ゼルビアFWテテ・イェンギが選出された。
イェンギは世代別代表を含めて今回が初招集。メンバー発表直前の親善試合もメンバー外だった中でサプライズ選出を果たした。今季はリビングストン(スコットランド)からの期限付き移籍で町田に加入し、J1百年構想リーグ15試合3ゴールとAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)7試合3得点を記録している。
FWクリスティアン・ボルパト(サッスオーロ)も初招集でのW杯参戦となる。世代別イタリア代表歴を持つ22歳は、5月29日に国際サッカー連盟(FIFA)からオーストラリア代表としての登録が認められたばかり。今季のセリエAでは24試合2ゴール4アシストを記録している。
オーストラリアはグループリーグでトルコ、アメリカ、パラグアイと対戦する。
▽GK
パトリック・ビーチ(メルボルン・C)
ポール・イッゾ(ラナース/デンマーク)
マシュー・ライアン(レバンテ/スペイン)
▽DF
アジズ・ベヒッチ(メルボルン・C)
ルーカス・ヘリントン(コロラド・ラピッズ/アメリカ)
ジェイソン・ゲリア(新潟/日本)
カイ・トレウィン(ニューヨーク・C/アメリカ)
ミロシュ・デゲネク(APOEL/キプロス)
ジェイコブ・イタリア-ノ(グラーツァー/オーストリア)
ジョーダン・ボス(フェイエノールト/オランダ)
アレッサンドロ・チルカーティ(パルマ/イタリア)
キャメロン・バージェス(スウォンジー・C/イングランド)
▽MF
ポール・オコン・エングストラー(シドニーFC)
キャメロン・デブリン(ハーツ/スコットランド)
エイデン・オニール(ニューヨーク・C/アメリカ)
ジャクソン・アーバイン(ザンクト・パウリ/ドイツ)
コナー・メトカーフ(ザンクト・パウリ/ドイツ)
アイディン・フルスティッチ(ヘラクレス/オランダ)
{{ライリー・マッグリー(ミドルスブラ/イングランド)
▽FW
クリスティアン・ボルパト(サッスオーロ/イタリア)
テテ・イェンギ(町田/日本)
モハメド・トゥーレ(ノリッジ/イングランド)
ネストリ・イランクンダ(ワトフォード/イングランド)
アワー・マビル(カステリョン/スペイン)
マシュー・レッキ-(メルボルン・C)
ニシャン・ベルピレイ(メルボルン・V)
イェンギは世代別代表を含めて今回が初招集。メンバー発表直前の親善試合もメンバー外だった中でサプライズ選出を果たした。今季はリビングストン(スコットランド)からの期限付き移籍で町田に加入し、J1百年構想リーグ15試合3ゴールとAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)7試合3得点を記録している。
オーストラリアはグループリーグでトルコ、アメリカ、パラグアイと対戦する。
▽GK
パトリック・ビーチ(メルボルン・C)
ポール・イッゾ(ラナース/デンマーク)
マシュー・ライアン(レバンテ/スペイン)
▽DF
アジズ・ベヒッチ(メルボルン・C)
ルーカス・ヘリントン(コロラド・ラピッズ/アメリカ)
ジェイソン・ゲリア(新潟/日本)
カイ・トレウィン(ニューヨーク・C/アメリカ)
ミロシュ・デゲネク(APOEL/キプロス)
ジェイコブ・イタリア-ノ(グラーツァー/オーストリア)
ジョーダン・ボス(フェイエノールト/オランダ)
アレッサンドロ・チルカーティ(パルマ/イタリア)
キャメロン・バージェス(スウォンジー・C/イングランド)
▽MF
ポール・オコン・エングストラー(シドニーFC)
キャメロン・デブリン(ハーツ/スコットランド)
エイデン・オニール(ニューヨーク・C/アメリカ)
ジャクソン・アーバイン(ザンクト・パウリ/ドイツ)
コナー・メトカーフ(ザンクト・パウリ/ドイツ)
アイディン・フルスティッチ(ヘラクレス/オランダ)
{{ライリー・マッグリー(ミドルスブラ/イングランド)
▽FW
クリスティアン・ボルパト(サッスオーロ/イタリア)
テテ・イェンギ(町田/日本)
モハメド・トゥーレ(ノリッジ/イングランド)
ネストリ・イランクンダ(ワトフォード/イングランド)
アワー・マビル(カステリョン/スペイン)
マシュー・レッキ-(メルボルン・C)
ニシャン・ベルピレイ(メルボルン・V)