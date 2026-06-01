SixTONES、新CMでデビュー曲「Imitation Rain」を歌唱！“6”という数字は「ファンとの合言葉」

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SixTONESが出演する、ソニーの完全ワイヤレスイヤホンのフラッグシップモデル“WF-1000XM6”の新CMが公開された。

■CDデビュー6周年を迎えたSixTONESと、“6”が重なる特別なCM

本CMには、2020年1月にCDデビューし、6周年を迎えたSixTONESの6名が出演。「6人グループ」「6周年」“WF-1000XM6”といった“6”にまつわる要素が重なり合うコンセプトで制作された。CMの象徴として、“6” とト音記号を融合させたオリジナルシンボルが登場。音楽の“起点”となるト音記号と、アーティストの想いを細部まで描き出す“WF-1000XM6”の高音質設計を重ね合わせ、「アーティストの想いに満ちる音。」というテーマを表現している。

CM楽曲には、X JAPANのYOSHIKIがプロデュースしたデビュー曲「Imitation Rain」を使用。6人の歌声が重なり合い、楽曲に込められた想いが空間を満たしていく様子を描いた。本CMではマスタリングエンジニアとの共創により、アーティストが込めた想いを聴き手に届ける“WF-1000XM6”の魅力を表現している。

◎撮りおろしメイキング/インタビュー映像公開

新CMの公開にあわせて、SixTONESメンバー6名によるメイキング/インタビューもスペシャルサイトに公開。

“WF-1000XM6”でCM楽曲「Imitation Rain」を聴いた感想として、ジェシーは「繊細なところまで聴こえる」とコメント。高地（「高」は、はしごだかが正式表記）も「音に包まれるような臨場感があった」と語り、音の表現力の高さを実感した様子だった。さらに楽曲に込めた想いについて、松村は「初々しさや不安、期待が詰まっている」と振り返り、森本は「静けさの中にある熱を感じてもらいたい」とコメント。6年間歌い続けてきたことで、楽曲とともに進化してきた想いを語った。

今回の企画の象徴でもある“6”という数字について、京本は「グループにとって大切な存在」、田中は「ファンの皆さんとの合言葉のようなもの」と語るなど、SixTONESにとって欠かせないキーナンバーであることが改めて伺えた。

◎全国のソニーストアで、“WF-1000XM6”を通してSixTONESの最新ベストを楽しもう

6月2日から7月16日まで、ソニーストア（銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神）各店舗は、本ビジュアルやCM映像を通じて、グループや楽曲の魅力をより深く感じられる場となっている。特設コーナーでは、SixTONES初のベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』の全楽曲をハイレゾ音源で用意。“WF-1000XM6”を通して楽しめる試聴体験を実施。繰り返し聞いた楽曲も、試聴体験を通してあらたな魅力に出合うことができる（※試聴楽曲はDisc1のみ）。

■撮影エピソード

黒の衣装に身を包みスタジオ入りしたSixTONESのメンバーは、現場スタッフとも自然に言葉を交わしながら、終始和やかな雰囲気の中で撮影をスタートさせた。実際に“WF-1000XM6”を装着し、CM楽曲「Imitation Rain」を歌うシーンでは、メンバー一人ひとりがそれぞれの想いを込めて歌唱。リハーサルでは細かなニュアンスを確認し合いながら、より良い表現を追求する姿も見られた。

6人が揃うシーンでは、楽曲に合わせて自然に体を揺らしたり、目線を合わせてタイミングを図るなど、長年培ってきたチームワークの良さが随所に表れていた。撮影の合間には、6人で会話を交わしたり、田中がジェシーの肩をマッサージするなど、メンバー同士の仲の良さが垣間見える場面も。スタッフを交えて笑いが起こる場面もあり、現場全体が温かい空気に包まれていた。

カメラが回っていない時間にも自然と楽曲を口ずさむ姿や、ハーモニーを確認し合う様子からは、音楽への高い熱量と愛情が感じられた。本番では一転して真剣な表情で円になり、息の合ったパフォーマンスで楽曲の世界観を丁寧に表現した。

最後にはメンバーカラーの花束が手渡され、撮影を終えた安堵感とともに笑顔が広がるなか、温かい拍手に包まれて撮影は終了した。

■SixTONES インタビュー