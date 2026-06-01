TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が1日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。東京都渋谷区が同日からごみのポイ捨てに過料を科すことについてコメントした。

ごみのポイ捨てが深刻な社会問題となる中、渋谷区では関連条例を改正。6月1日から区内全域で、路上などにごみをポイ捨てした人に対し、2000円の過料を徴収する罰則を科す。ゴミ箱を設置していない事業者に対しても、5万円の過料を徴収する。

ポイ捨て禁止の対象エリアは私有地を含む区内全域。区の巡回指導員が徴収し、その場で支払う。キャッシュレス決済にも対応する。区は既に路上喫煙に対する過料を導入しており、区の巡回指導員ら最大約50人が毎日24時間、区内を見回っている。

安住アナは、すでに路上喫煙を取り締まりを行っている巡回指導員が、ポイ捨てにも対応することで、「大きなシステムの変更はないということで、どんどんやったらいいんじゃないかと思います」と言い、「路上喫煙は年間2万件ほど過料が徴収されているということなんです。英語、中国語、そしてハングルにも対応するということのようです」と伝えた。